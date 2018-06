A foto que venceu o desafio da VISÃO

Participaram no passatempo promovido pela VISÃO, em parceria com a Galp, centenas de fotografias tiradas no Hub Criativo do Beato, durante a exposição do World Press Photo. A vencedora foi Ana Antão, 44 anos

“Foi uma coincidência. Estava na hora certa no momento certo.” É assim que Ana Antão, 44 anos, recorda o momento em que captou, com o telemóvel, a imagem que ganhou o concurso de melhor fotografia tirada no Hub Criativo do Beato, durante a exposição do World Press Photo, e partilhada no Instagram – com as hashtags #energiacriativa #galp #visao.

Foram centenas as fotografias que concorreram ao passatempo, promovido pela VISÃO em parceria com a Galp, sob o título “Bons fotógrafos, procuram- -se!” Mas a eleita pelo júri foi a imagem partilhada por Ana – em que se vê ao centro uma das fotos da exposição, em baixo os pés dos visitantes, entre eles os de Ana, e em cima um pouco do cenário no Hub do Beato. A originalidade da foto está no enquadramento conseguido, diz a vencedora. “É que ainda por cima estava com uma gabardina que parecia ser uma sequência da imagem da foto.” A exposição do World Press Photo decorreu no Hub Criativo do Beato, de 27 de abril a 20 de maio, e o júri para a melhor foto partilhada no Instagram foi constituído por Rui Tavares Guedes (diretor-executivo da VISÃO), José Carlos Carvalho e Luís Barra (repórteres fotográficos da VISÃO). A Ana Antão será agora entregue um cartão Galp Ready com €200 em combustível.

A vencedora garante que ficou totalmente surpreendida com o prémio. “Como havia fotógrafos profissionais a concorrer nunca pensei que pudesse ganhar”, conta, explicando que apesar de não ser profissional, adora fotografia e tem por hábito partilhar imagens no Instagram, onde tem mais de sete mil fotografias.