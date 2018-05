As melhores fotos do Beato durante a exposição do World Press Photo

1 / 24 miguelroque_shoots 2 / 24 victormar2312 3 / 24 catarinamrnd 4 / 24 acbaroseiro 5 / 24 _aduarte_ 6 / 24 ant_marciano 7 / 24 andrealikes_photography 8 / 24 martas0usa 9 / 24 nunommachado 10 / 24 alex.paganelli 11 / 24 amnesia__ 12 / 24 isreis64 13 / 24 fotopmp 14 / 24 photografer123458 15 / 24 dianacesars 16 / 24 victormar2312 17 / 24 pedrostichinivilela 18 / 24 victormar2312 19 / 24 lina_cruz2015 20 / 24 photopaulomarques 21 / 24 lina_cruz2015 22 / 24 luiscosta76 23 / 24 luiscosta76 24 / 24 photopaulomarques

O repto da VISÃO, em parceria com a Galp, foi lançado de forma sugestiva, sob o título “Bons fotógrafos, procuram-se!”. O desafio consistia em fotografar o Hub Criativo do Beato durante os dias em que decorria a exposição do World Press Photo, e depois partilhar essas imagens no Instagram - com as hashtag #energiacriativa #galp #visao - para poderem ser avaliadas. Para já, o júri chegou a uma conclusão: o repto foi bem lançado e foram encontrados muitos e bons fotógrafos!

As imagens reunidas nesta fotogaleria são, exatamente, a demonstração dessa conclusão. E revelam também como tem sido difícil, nos últimos dias, a tarefa do júri da VISÃO para declarar o vencedor deste desafio, a quem será entregue um cartão Galp Ready com €200 em combustível.

O júri vai tomar a decisão final dentro de dias. Até lá, decidiu partilhar com os leitores da VISÃO a dificuldade da escolha, exibindo nesta fotogalerias as 24 imagens que mais lhes despertaram a atenção.

A exposição do World Press Photo decorreu no Hub Criativo do Beato, em Lisboa, de 27 de abril a 20 de maio. O júri é constituído por: Rui Tavares Guedes (diretor-executivo), José Carlos Carvalho e Luís Barra (repórteres fotográficos)

