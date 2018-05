Vá ouvir o fotógrafo Arlindo Camacho – e aventurar-se na arte do retrato

Arlindo Camacho falará sobre a arte do retrato e, depois, desafiará os participantes a fazer um rally fotográfico pelas instalações do Hub Criativo do Beato. Tudo isto vai acontecer neste sábado, 19, a partir das 16 horas, naquele que é o último fim de semana da exposição do World Press Photo

Primeiro, às 16 horas, o fotógrafo Arlindo Camacho vai mostrar alguns trabalhos do seu portfólio e dizer o que é isso da arte de retratar os outros, enquadrando-a sempre numa perspetiva histórica. À talk do próximo sábado, 19 – a última do programa paralelo ao World Press Photo organizado pela VISÃO –, seguir-se-á depois, às 17 horas, um rally fotográfico, orientado também por Arlindo Camacho e exclusivamente dedicado ao retrato.

Ambas as iniciativas decorrerão, no ambiente descontraído do Hub Criativo do Beato, onde até domingo, 20, está aberta a exposição do World Press Photo. Arlindo Camacho, atualmente colaborador regular da VISÃO, conduzirá os participantes do workshop pelas antigas instalações da Manutenção Militar de Lisboa, um espaço de 35 mil quadrados que, em breve, entrará em obras e que, a partir do segundo semestre de 2019, acolherá empresas como a Factory Berlim, Mercede-Benz, Web Summit, Super Bock e StartUp Lisboa. As inscrições no rally são grátis, deverão ser feitas no local e, para participar, basta trazer a sua máquina fotográfica (incrições limitadas até 20 pessoas por sessão).

A PAIXÃO DA FOTOGRAFIA

Arlindo Camacho é um fotógrafo independente, nasceu em Lisboa a 31 de maio e desde cedo que a fotografia se revelou uma paixão. Em 2004, entrou na Ar.Co para tirar o curso de fotografia e, dois anos mais tarde, ingressou no Curso Profissional de Fotografia do Instituto Português de Fotografia.

Passou pelo Diário de Notícias e Time Out Lisboa, em registo de freelancer, colaborando atualmente com a revista VISÃO. Nos últimos anos, tem vindo a trabalhar de forma crescente com vários músicos e bandas nacionais, desde a criação da imagem para os seus álbuns ao acompanhamento em concertos e desenvolvimento dos seus vídeo-clipes.

O MELHOR FOTOJORNALISMO DO MUNDO EM LISBOA

O World Press Photo chega a Portugal em parceria com a Galp e a Câmara Municipal de Lisboa, ficando em exibição até 20 de maio no Hub Criativo do Beato.

Estas "Photo Talks" terão entrada livre. Os workshops ou rallies fotográficos exigem apenas inscrição no local, no próprio dia, com uma capacidade até 20 pessoas por sessão.

AGENDA DE TALKS E WORKSHOPS

19 de maio

16h Talk – A arte do retrato, com Arlindo Camacho

17h Rally fotográfico, com Arlindo Camacho