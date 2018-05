Aceite o desafio de Luís Mileu e vá tirar retratos com Diana Tinoco

Luís Mileu – fotógrafo que possui uma legião de fãs no Instagram – vai mostrar o seu trabalho e, depois, Diana Tinoco, fotojornalista da VISÃO, orientará um rally pelas instalações do Hub Criativo do Beato. Já este sábado, 12, a partir das 16 horas

Como é que a fotografia se transformou na linguagem universal que hoje todos conhecem? Numa sessão descontraída, como as que nos últimos sábados têm decorrido no Hub Criativo do Beato, em Lisboa, Luís Mileu vai responder à questão. No próximo sábado, 12, às 16 horas, no programa paralelo à exposição do World Press Photo organizado pela VISÃO, o fotógrafo vai, ao mesmo tempo, falar do seu percurso – desde o momento em que começou a fotografar até à altura em que o seu trabalho se cruzou com projetos como o recente Futuros Presidentes, do qual a VISÃO foi parceira.

Luís Mileu estudou Design de Comunicação no IADE, tendo trabalhado em algumas das mais relevantes agências portuguesas. Na talk de sábado, 12, também vai contar de que maneira é que a sua formação como designer acabou por influenciá-lo na escolha e na montagem dos seus projetos fotográficos. Com uma legião de fãs no Instagram, Luís começou, no princípio do século XXI, a documentar as personagens das ruas de Lisboa, num trabalho que se estendeu depois às ruas de Havana, Tóquio e Nova Iorque. Em 2016, criou, com o escritor Ricardo Henriques, o Americans 45, um projeto pela estrada fora que colecionou retratos de cidadãos americanos nas vésperas da eleição de Donald Trump como Presidente dos EUA. Mais recentemente, e também com Ricardo Henriques, desenvolveu o Futuros Presidentes, um projeto concretizado em Moçambique pela Organização Não Governamental para o Desenvolvimento Helpo cujo diário de viagem a VISÃO acompanhou em fevereiro e que, entretanto, já originou uma exposição.

Depois, a partir das 17 horas, vai poder acompanhar Diana Tinoco num rally fotográfico. A fotógrafa da VISÃO vai conduzir os participantes do workshop pelas antigas instalações da Manutenção Militar de Lisboa. Diana vai propor aos participantes que realizem um exercício de retrato com luz natural, sendo que o desafio será que os participantes se fotografem uns aos outros no espaço do complexo industrial de 35 mil metros quadrados. As inscrições deverão ser feitas no local e, para participar, basta vir munido da sua máquina fotográfica.

CAPTAR OLHARES

Luís Mileu nasceu em Estremoz e estudou Design de Comunicação no IADE. Trabalhou em algumas das mais relevantes agências de design portuguesas, onde desenvolveu projetos multidisciplinares para marcas nacionais e internacionais. Venceu prémios como o do Clube de Criativos de Portugal e os Red Dot Awards.

A maior parte do seu trabalho fotográfico capta viagens emocionais nos olhares, gestos e sombras das pessoas com quem se cruza. Já expôs a sua fotografia nas duas margens do Tejo, em Nova Iorque e Berlim. Com Ricardo Henriques, é autor dos projetos Americans 45 e Futuros Presidentes. Possui o seu próprio estúdio, em Lisboa.

RETRATAR PESSOAS

Nascida no Porto, Diana Tinoco é fotojornalista da VISÃO desde janeiro de 2018. Começou a fotografar desde muito pequena, com uma máquina da sua mãe, uma Nikon F401. Estudou jornalismo na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e, antes de migrar definitivamente para Lisboa, ainda passou pela Rádio Renascença. Depois de um curso de fotografia na Restart, trabalhou no jornal i e no semanário Sol. Já fez um pouco de tudo, mas são as pessoas o que mais gosta de ter do outro lado da câmara – de retratar as expressões, de contar as suas histórias através da imagem.

O MELHOR FOTOJORNALISMO DO MUNDO EM LISBOA

O World Press Photo chega a Portugal em parceria com a Galp e a Câmara Municipal de Lisboa, ficando em exibição até 20 de maio no Hub Criativo do Beato.

Estas "Photo Talks" terão entrada livre. Os workshops ou rallies fotográficos exigem apenas inscrição no local, no próprio dia, com uma capacidade até 20 pessoas por sessão.

AGENDA DE TALKS E WORKSHOPS

12 de maio

16h Talk – Projetos solidários, com Luís Mileu

17h Rally fotográfico com Diana Tinoco, fotojornalista da VISÃO

19 de maio

16h Talk – A arte do retrato com Arlindo Camacho

17h Rally fotográfico de retrato com Arlindo Camacho