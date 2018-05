Ganhe um curso de fotografia com a Seat no World Press Photo

Quer ganhar um curso de fotografia? A SEAT, que apoia a edição deste ano do World Press Photo em parceria com a VISÃO, tem um desafio para si.



A SEAT convida os visitantes a interagirem fotograficamente com o seu modelo Arona, em exposição no recinto do evento, no Hub Criativo do Beato. Seguindo o slogan “Do Your Thing”, ganha o prémio quem se destacar pela sua irreverência e originalidade na fotografia que tirar.

“A SEAT é uma marca dinâmica, ativa e contemporânea, características que estão em linha com os princípios da fotografia jornalística. A nossa associação a este importante evento surge, assim, de forma natural, tendo em conta os predicados dos nossos produtos e as aspirações do público”, afirmouTeresa Lameiras, diretora de marketing & comunicação da SEAT Portugal.

Veja aqui o regulamento do concurso e participe!