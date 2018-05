Ouça as dicas de Joel Santos e vá em reportagem com Luís Barra

Quais são os segredos por detrás das grandes fotografias de viagem? Como se consegue captar, numa só imagem, o espírito de um lugar? Como se prepara uma reportagem fotográfica? Quais os pormenores que se devem ter em atenção no momento de escolher um ângulo ou enquadramento, mesmo quando as condições de luz não são as ideais? Estas e outras perguntas vão ser respondidas por dois especialistas na arte de fotografar, Joel Santos e Luís Barra, ao longo da tarde de sábado, 5 de maio, em mais uma sessão do programa de talks e workshops que animam o espaço do Hub Criativo do Beato, durante os fins de semana em que decorre a exposição da World Press Photo (com entrada livre, de quinta a domingo, das 10h às 19h, de 27 de abril a 20 de maio).

Primeiro, a partir das 16 horas, Joel Santos vai mostrar algumas imagens do seu extenso portefólio, nomeadamente as que lhe valeram, em 2016, o título de melhor fotógrafo de viagens do mundo, num concurso organizado em Londres. Ao longo de uma hora, Joel Santos falará da sua experiência de fotografar paisagens e pessoas, tanto em Portugal como em locais remotos do planeta, sempre com o objetivo de tentar encontrar uma perspetiva nova e sob as melhores condições de iluminação. Para assistir a esta “talk”, é só preciso aparecer no local à hora indicada.

Depois, quem vier munido da sua câmara fotográfica, pode, a partir das 17 horas, acompanhar Luís Barra, fotojornalista da VISÃO desde 1994, numa lição prática de reportagem num cenário magnífico e muito fotogénico: as antigas instalações da Manutenção Militar de Lisboa, um enorme complexo industrial com 35 mil metros quadrados e 20 edifícios (fábricas, silos, antigos armazéns) onde, no passado, se produziam alimentos para o Exército português.

Sob a orientação do fotojornalista da VISÃO, os participantes irão deambular por estes antigos espaços industriais, sempre a tentar captar as melhores imagens, como se estivessem a fazer uma reportagem ao serviço de um órgão de comunicação social.

Sempre em busca da melhor luz

Embora seja sendo licenciado e mestre em Economia, Joel Santos dedica-se hoje apenas à fotografia. E em várias vertentes: como fotografo, autor de livros, guia de viagens fotográficas e formador. Nos últimos anos, começou a especializar-se também nas imagens aéreas, com drone. Alguns desses seus curtos filmes foram apresentados, no verão passado, na Sic, na rubrica VISÃO de Portugal.

Joel Santos é colaborador regular da VISÃO desde 2010, onde tem publicado crónicas e fotografias. É autor de vários livros, o último, feito em parceira com Magali Tarouca, inteiramente dedicado a paisagens de Portugal.

Os seus trabalhos foram distinguidos com alguns dos mais prestigiados galardões nacionais e internacionais de fotografia. Participou em múltiplas exposições em Portugal e no estrangeiro. Mostra os seus trabalhos em www.joelsantos.net

Ver o mundo com um olhar diferente

Jornalista profissional desde 1989, Luís Barra está na redação da VISÃO há 24 anos, ao serviço da qual tem corrido mundo em reportagem. É hoje um dos repórteres fotográficos mais categorizados da imprensa portuguesa, graças ao olhar diferente que consegue dar em todos os seus trabalhos.

Por isso, Luís Barra tem visto várias das suas reportagens serem premiadas com alguns dos mais prestigiados prémios nacionais de jornalismo. Foi o que sucedeu com os trabalhos que realizou durante as eleições na Guiné-Bissau, em 2001, na maré negra que assolou a Galiza, em 2002, no Zimbabué, em 2008, e na Hungria, em 2013.

O MELHOR FOTOJORNALISMO DO MUNDO EM LISBOA

O World Press Photo chega a Portugal em parceria com a Galp e a Câmara Municipal de Lisboa, ficando em exibição até 20 de maio no Hub Criativo do Beato.

Estas "Photo Talks" terão entrada livre. Os workshops ou rallies fotográficos exigem apenas inscrição no local, no próprio dia, com uma capacidade até 20 pessoas por sessão.

AGENDA DE TALKS E WORKSHOPS

5 de maio

16h Talk – Fotografia de Viagem, com Joel Santos (com dicas práticas)

17h Rally fotográfico com Luís Barra, fotojornalista da VISÃO

12 de maio

16h Talk – Projetos solidários com Luís Mileu

17h Rally fotográfico com Diana Tinoco, fotojornalista da VISÃO

19 de maio

16h Talk – A arte do retrato com Arlindo Camacho

17h Rally fotográfico de retrato com Arlindo Camacho