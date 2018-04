É já esta sexta-feira! VISÃO traz World Press Photo 2018 para o Hub Criativo do Beato

A fotografia sempre fez parte do ADN da VISÃO, e é por isso que, mais uma vez, a newsmagazine eleita dos portugueses traz à capital a maior exposição de fotojornalismo do mundo: o World Press Photo. A edição de 2018 chega em parceria com a GALP e a Câmara Municipal de Lisboa, a um espaço muito especial: o Hub Criativo do Beato.

Esta é uma das zonas da cidade em maior ebulição criativa e crescimento. Neste espaço, que ocupa a antiga zona da Manutenção Militar de Lisboa, com 25 metros quadrados e 20 edifícios que outrora serviram para produzir alimentos para os soldados na guerra do Ultramar, renascerá no final de 2018 com uma nova alma, mantendo muitos dos elegantes traços industriais de antigamente: ali vai nascer um pólo tecnológico e criativo para entidades e empresas nacionais e internacionais que promete dar que falar.

É num destes pavilhões cheios de "patine" que se instalará, a partir de dia 27 de abril e até 20 de maio, a exposição do WPP 2018 com as melhores fotos do ano. A GALP, patrocinador principal do evento, terá também uma exposição de um projeto de fotojornalismo feito em parceria com a VISÃO e fotógrafos locais, com as pessoas que criam energia em quatro dos 11 países do globo onde a empresa está presente: Portugal, Espanha, Brasil e Moçambique.

Serão muitas as razões para visitar o World Press Photo no Hub Criativo do Beato: além das exposições de entrada livre, teremos talks e workshops de fotografia, rallies fotográficos, uma zona de esplanadas com foodtrucks e até um mercado. Reserve já a data na sua agenda!

Calendário: 27 de abril a 20 de maio

Horário: De quinta a domingo, das 10h às 18h

Entrada livre

Mafalda Anjos, Diretora da VISÃO, apresenta a exposição do WPP em Lisboa