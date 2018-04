Um Hub cheio de história

1 / 10 Arquivo Manutenção Militar 2 / 10 Arquivo Manutenção Militar 3 / 10 Arquivo Manutenção Militar 4 / 10 Arquivo Manutenção Militar 5 / 10 Arquivo Manutenção Militar 6 / 10 Arquivo Manutenção Militar 7 / 10 Arquivo Manutenção Militar 8 / 10 Arquivo Manutenção Militar 9 / 10 Arquivo Manutenção Militar 10 / 10 Arquivo Manutenção Militar

Na zona oriental de Lisboa, a ala Sul do complexo fabril da Manutenção Militar deu lugar ao Hub Criativo do Beato, o espaço em que decorrerá a exposição do World Press Photo (WPP), promovida pela VISÃO. Onde antigamente se produziam bolachas, pão, massa e farinha, estão a instalar-se indústrias criativas, empreendedores, incubadoras e aceleradoras, centros de inovação e de conhecimento.

Fundada a 11 de junho de 1897, sob o reinado do rei D. Carlos, a Manutenção Militar tinha como principal objetivo a produção de alimentos para abastecimento do Exército. Localizada na zona do Beato, numa área com 35 mil metros quadrados e 20 edifícios, produzia em números astronómicos para a época – só em massas saíam 18 toneladas por dia. Ainda hoje se pode ver o charme de muitos destes espaços industriais, desde os pavilhões de grande pé-direito aos enormes silos de cereais, passando pela antiga fábrica de moagem ou a fábrica do pão, com os seus fornos e azulejos decorativos.

A ocupação nem sempre foi industrial. Se recuarmos um pouco mais, ao ano de 1660, foi aqui que a rainha D. Luiza de Gusmão fundou o Convento das Carmelitas Descalças da Ordem de Santo Agostinho, mais conhecido por Convento das Grillas. Nessa época, as margens do rio Tejo chegavam até ao edifício.

esativada em novembro de 2011, quando o forno contínuo da fábrica de pão foi desligado, a ala Sul foi cedida por 50 anos, em junho de 2016, à Câmara Municipal de Lisboa, com o objetivo de aqui ser criado um polo de inovação, dedicado ao empreendedorismo, à captação de talentos e à revitalização da zona oriental da cidade. Assim nasceu o Hub Criativo do Beato, da StartUp Lisboa. “Queremos voltar a ter as três mil pessoas que tinha a Manutenção Militar e posicionar Lisboa como uma cidade inovadora, criativa e empreendedora”, diz Miguel Fontes, presidente da StartUp Lisboa. A Factory de Berlim terá aqui a primeira morada internacional que vai pôr a trabalhar, lado a lado, num edifício com 11 mil metros quadrados, startups e grandes empresas. A Mercedes-Benz instalará o seu primeiro centro digital mundial, e a Web Summit troca os escritórios do Cais do Sodré pelo Beato. No edifício da central elétrica, onde está instalado o WPP, a Super Bock vai apostar na cerveja artesanal e associar-se à arte e à música.