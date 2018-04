Talks e rallies fotográficos gratuitos no Hub Criativo do Beato

Ouvir fotojornalistas e fotógrafos, deixar-se encantar pelas suas fotografias e pelas histórias de cada uma delas e aprender com os melhores, praticando no terreno com dicas práticas. Na próxima edição do World Press Photo, poderá fazer tudo isto, nas sessões especiais que a VISÃO preparou para todos os sábados, durante o período em que decorre a exposição do World Press Photo. O espaço, com o seu encanto industrial, tem fotogenia de sobra para grandes momentos de treino e descoberta.

O World Press Photo chega a Portugal em parceria com a Galp e a Câmara Municipal de Lisboa, e inaugura já no próximo dia 27, sexta-feira, ficando em exibição até 20 de maio no Hub Criativo do Beato.

Estas "Photo Talks" terão entrada livre. Os workshops ou rallies fotográficos exigem apenas inscrição no local, no próprio dia, com uma capacidade até 20 pessoas por sessão. A primeira arranca já este sábado com José Carlos Carvalho, um premiado fotojornalista nacional que faz parte da equipa da VISÃO, Anote já na sua agenda.

Agenda de talks e workshops

28 de abril

16h Talk – O Olhar do Fotojornalista, com José Carlos Carvalho

17h Workshop – Como fazer um portefólio, exercícios com máquinas fotográficas, edição e escolha de fotografias, com José Carlos Carvalho

5 de maio

16h Talk – Fotografia de Viagem, com Joel Santos (com dicas práticas)

17h Rally fotográfico com Luís Barra, fotojornalista da VISÃO

12 de maio

16h Talk – Projetos solidários com Luís Mileu

17h Rally fotográfico com Diana Tinoco, fotojornalista da VISÃO