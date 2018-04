Bons fotógrafos, procuram-se!

A VISÃO, em parceria com a Galp, vai premiar as melhores imagens feitas no Hub Criativo do Beato, um espaço único cheio de recantos perfeitos para fotografar. Saiba como concorrer

Como participar neste passatempo?

1. Podem concorrer todas as fotografias feitas nas zonas públicas do espaço do Hub Criativo do Beato, durante a exposição World Press Photo, entre 27 de abril e 20 de maio

2. As fotografias devem ser colocadas no Instagram com a hashtag #energiacriativa #galp #visao até ao dia 21 de maio, em perfis públicos (as fotografias em perfis privados não ficam visíveis)

3. A fotografia vencedora será escolhida, tendo em conta critérios estéticos e técnicos, por um júri da VISÃO, composto pelo diretor-executivo, Rui Tavares Guedes, e por dois repórteres fotográficos da VISÃO (José Carlos Carvalho e Luís Barra)

4. O vencedor ganha um cartão Galp Ready com €200 em combustível

5. O prémio será entregue após registo do vencedor no site www.galpready.com.