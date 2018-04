Aceite o convite de José Carlos Carvalho e vá ao Beato ter uma aula prática de fotojornalismo

Como se aprende a olhar através da câmara fotográfica para captar melhor a realidade? Qual deve ser o momento certo de disparar? Que tipo diferente de fotos se devem juntar numa única reportagem? Estas são algumas das perguntas que José Carlos Carvalho, fotojornalista da VISÃO, se propõe responder ao longo da tarde de sábado, 28 de abril, na abertura do programa de talks e workshops que vão animar o espaço do Hub Criativo do Beato, durante os quatro fins de semana em que decorre a exposição da World Press Photo (com entrada livre, de quinta a domingo, das 10h às 19h, de 27 de abril a 20 de maio).

As respostas vão ser dadas em duas sessões. Primeiro, a partir das 16 horas, José Carlos Carvalho irá falar sobre o seu trabalho de uma década na VISÃO, exibindo uma seleção das suas fotos – muitas delas premiadas – e explicar o que é o trabalho de um fotojornalista, as decisões que toma em cada momento, os condicionalismos que precisa de ultrapassar, a forma como escolhe a composição e, claro, os critérios éticos e deontológicos que precisa de ter presente. Para assistir a esta “talk”, é só preciso aparecer no local à hora indicada.

Se, no entanto, quiser passar da teoria à prática, bastará aparecer no Hub Criativo do Beato “armado” com a sua câmara fotográfica e de um computador pessoal. O workshop de José Carlos Carvalho irá iniciar-se às 17 horas e, durante uma hora, ele orientará os participantes numa lição prática de reportagem num cenário magnífico e muito fotogénico: as antigas instalações da Manutenção Militar de Lisboa, um enorme complexo industrial com 35 mil metros quadrados e 20 edifícios (fábricas, silos, antigos armazéns) onde, no passado, se produziam alimentos para o Exército português.

Sob a orientação do fotojornalista da VISÃO, os participantes irão deambular por estes antigos espaços industriais, sempre a tentar captar as melhores imagens, como se estivessem a fazer uma reportagem ao serviço de um órgão de comunicação social.

No final do exercício prático, José Carlos Carvalho analisará as reportagens de cada participante e promoverá um debate sobre as escolhas que cada um fez na hora de disparar. Ou seja: uma verdadeira aula de jornalismo fotográfico por um dos mais prestigiados fotojornalistas portugueses.

Experiência e prémios

Natural de Luanda, onde nasceu em 1970, José Carlos Carvalho iniciou-se no fotojornalismo em 1991 e está na VISÃO desde 2007, tendo passado também pelas redações do Correio da Manhã, Diário de Notícias (onde foi editor) e do Expresso, neste caso como integrante do núcleo de fotografia do grupo Impresa.

Do seu currículo contam vários prémios de fotografia, dos quais se destacam o 2º Lugar Categoria Reportagem FujiFilm Fotografia de Imprensa 1998, VISÃO Fotojornalismo 2005 na categoria Vida Quotidiana, Estação Imagem 2011 na categoria de Vida Quotidiana, e o Gazeta Fotografia em 2013. Ganhou também, entre outros, o concurso "Olhares de Misericórdia" da SCML, em 2016, uma menção honrosa na categoria Noticias no Estação Imagem de 2017, e Prémio de Comunicação “Pela Diversidade Cultural” 2017 na categoria de Fotojornalismo.

Realizou várias exposições individuais e coletivas, dos quais se destacam, Visão-BES fotojornalismo no CCB em 2006, Visão Fotojornalismo 2007 na Fundação EDP 2007, Estação Imagem em 2011, Galeria do Casino do Estoril “Mare Nostrum”2014, Clube de Jornalistas 2014, "Eu sou Príncipe" em 2016; ENFOLA 2016 Migrações á Força exposição pública ao ar livre em grandes dimensões.

Foi ainda autor do projeto fotográfico 12.12.12 que resultou num livro e exposição itinerante durante 2013, fez parte do grupo de fotógrafos do “ProjectoTroika" que resultou num livro editado em Dezembro de 2014.

José Carlos Carvalho leciona também no Instituto Português de Fotografia e no Instituto Politécnico de Tomar, o que é, à partida, uma garantia de experiência na forma como transmite os conhecimento de fotojornalismo.

O melhor fotojornalismo do mundo em Lisboa

O World Press Photo chega a Portugal em parceria com a Galp e a Câmara Municipal de Lisboa, e inaugura já no próximo dia 27, sexta-feira, ficando em exibição até 20 de maio no Hub Criativo do Beato.

Estas "Photo Talks" terão entrada livre. Os workshops ou rallies fotográficos exigem apenas inscrição no local, no próprio dia, com uma capacidade até 20 pessoas por sessão. A primeira arranca já este sábado com José Carlos Carvalho, um premiado fotojornalista nacional que faz parte da equipa da VISÃO, Anote já na sua agenda.

AGENDA DE TALKS E WORKSHOPS

28 de abril

16h Talk – O Olhar do Fotojornalista, com José Carlos Carvalho

17h Workshop – Como fazer um portefólio, exercícios com máquinas fotográficas, edição e escolha de fotografias, com José Carlos Carvalho

5 de maio

16h Talk – Fotografia de Viagem, com Joel Santos (com dicas práticas)

17h Rally fotográfico com Luís Barra, fotojornalista da VISÃO

12 de maio

16h Talk – Projetos solidários com Luís Mileu

17h Rally fotográfico com Diana Tinoco, fotojornalista da VISÃO