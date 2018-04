O World Press Photo além da fotografia

"Foi um dos melhores planos que eles tiveram", diz Luis Liwanag a propósito da introdução, em 2011, da categoria "Digital Storytelling" na competição do World Press Photo. Nesta categoria são premiados quatro trabalhos, respectivos às quatro subcategorias: "Immersive Storytelling";"Innovative Storytelling"; "Long Form"; e "Short Form." Luis é um dos realizadores da reportagem em vídeo "Duterte's Hell", que acompanha a série de mortes ocorridas nas Filipinas, meses antes da eleição de Rodrigo Duterte como presidente do país. O trabalho, publicado no site "Field of Vision", foi o vencedor na subcategoria "Short Form".

Veja o vídeo