Qual destas fotos vai ganhar o World Press Photo 2018?

O fotojornalismo sempre fez parte do ADN da VISÃO, e é por isso que, mais uma vez, a newsmagazine eleita dos portugueses traz à capital a maior exposição de fotojornalismo do mundo: o World Press Photo. A edição de 2018 chega em parceria com a GALP e a Câmara Municipal de Lisboa, a um espaço muito especial: o Hub Criativo do Beato.

A Exposição WORLD PRESS PHOTO 2018 estará aberta ao público no Hub Creativo do Beato, entre os dias 27 de abril e 20 de maio de 2017. A edição de 2018 da Exposição chega a Lisboa através da VISÃO, em parceria com a GALP e a Câmara Municipal de Lisboa, e apresenta ao público as imagens vencedoras do 61.º concurso anual da World Press Photo, selecionadas a partir de dezenas de milhares de fotografias levadas a concurso.