Esta é a fotografia vencedora do World Press Photo 2018

Ronaldo Schemidt vence a 61ª Edição do World Press Photo com a fotografia "Crise na Venezuela". O vencedor foi conhecido hoje durante a gala de entrega de prémios do World Press Photo, que se realizou pela primeira vez este ano, em Amesterdão

"Os meus pensamentos estão com Victor Salazar", disse esta noite Ronaldo Schemidt, pouco depois de ser anunciado como o grande vencedor do World Press Photo. Victor Salazar Balza tem 28 anos anos e é a tocha humana - ainda a recuperar - da imagem captada pelo fotojornalista venezuelano a trabalhar para a Agence France Press na Cidade do México.

Ronaldo Schemidt

Além do prémio principal, atribuído à fotografia do ano, foram ainda conhecidos os vencedores, e as respetivas imagens, das várias categorias a concurso.

Vida Contemporânea - Histórias

"Banned Beauty", Heba Khakis, Egito

Heba Khamis

Vida Contemporânea - Individual

"Zona costeira de Lagos sobre ameaça", Jesco Denze, Alemanha

Jesco Denze

Natureza - Individual

"Dumpster Diver", Corey Arnold, EUA

Corey Arnold

Natureza - Histórias

"Warriors who once feared elephants now protect them", Ami Vitale, EUA

Ami Vitale

Notícias (Spot News) - Individual

"Venezuela crisis", Ronaldo Schemidt, Venezuela

Notícias (Spot News) - Histórias

"Massacre in Las Vegas", David Becker, EUA

Notícias (geral) - Histórias

"The battle for Mossul", Ivor Pricket, Irlanda

Ivor Prickett

Notícias (geral) - Individual

"Royngya crisis", Patrick Brown, Austrália

Patrick Brown

Projetos Longo Prazo

"Ich Bin Wadviertel", Carla Kogelman, Holanda

CARLA KOGELMAN

Ambiente - Histórias

"Wasteland", Kader Van Lohuizen, Holanda

Kadir van Lohuizen / NOOR

Ambiente - Individual

"Waiting for freedom", Neil Aldridge

Neil Aldridge

Pessoas - Histórias

"Boko Haram strapped to them. Somwhow these teenage girls survived", Adam Ferguson, Austrália

Adam Ferguson

Pessoas - Individual

"Resignation Syndrome", Magnus Wennam, Suécia

Magnus Wennman

Desporto - Individual

"Royal Shrovetide Football", Oliver Scarff, Reino Unido

Oli SCARFF

Desporto - Histórias

"Kid Jockeys", Alain Schroeder, Bélgica

Alain Schroeder

As imagens vencedoras deste ano foram escolhidas entre as 73,044 fotografias em competição, submetidas por 4,548 fotógrafos, oriundos de 125 países.

À margem do tradicional concurso de fotografia, a organização do World Press Photo voltou a premiar as novas formas visuais de ‘storytelling’ através de trabalhos digitais. Divididos em quatro categorias, foram estes os trabalhos vencedores:

Immersive Storytelling

"Under a cracked Sky", The New York Times

The New York Times

Innovative Storytelling

"Finding Home", Time

Time

Long Form

"Down from the mountains", Pulitzer Centre

Pulitzer Center

Short Form

"Duterte's Hell", Field of Vision

Field of Vision

A VISÃO, EM PARCERIA COM A GALP E A CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA, VAI TRAZER PARA A CAPITAL O MELHOR DO FOTOJORNALISMO MUNDIAL. A EXPOSIÇÃO DO WORLD PRESS PHOTO 2018 VAI ESTAR PATENTE A PARTIR DE DIA 27 DE ABRIL NO HUB CREATIVO DO BEATO