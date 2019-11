Os números da Web Summit em ano ano de bater recordes

70 469

Participantes

O evento está completamente esgotado. Terá mais 20 mil participantes do que a edição de 2016, quando a Web Summit se mudou para Portugal. A primeira edição realizou-se em Dublin, em 2009, e contou com a presença de 400 pessoas

1 200

Oradores

São provenientes das mais variadas áreas. Políticos, investigadores, cientistas, empresários, gestores, futebolistas, investidores, modelos, entre muitos outros, Iirão discursar e debater temas da atualidade nos 24 palcos espalhados no recinto.

11 000

CEO

Os grandes decisores já não dispensam a Web Summit. É impressionante o número líderes empresariais que quiseram marcar presença na maior cimeira mundial de tecnologia.

2000

Jornalistas

Os pedidos de acreditação de imprensa ultrapassaram os dois milhares. Estão acreditados profissionais da comunicação social de quase todo o planeta, e dos mais variados meios, desde as grandes cadeias de televisão até aos bloggers de tecnologia

2 150

Startups

O total de empresas de base tecnológica que estarão na FIL para mostrar o que fazem e captar investimentos. Mais 350 do que na edição do ano passado. Um número que ultrapassou largamente as expectativas da organização

1 500

Investidores

Os grandes tubarões estarão atentos aos novos negócios que irão ser apresentados em Lisboa. A tecnologia é o investimento que pode gerar mais receitas futuras. Por essa razão, não há business angels ou fundos de capital de risco que não queiram estar presente na Web Summit.

€3,8

milhões

Lucros da Manders Terrace, a holding que controla a Web Summit, em 2017. Este valor representa uma subida de quase 60% em relação ao ano anterior. A faturação atingiu os 28,9 milhões de euros. Os valores de 2018 ainda não foram divulgados

€110

milhões

Contrapartida para que a Web Summit se realize em Portugal Em outubro do ano passado, a empresa assinou um acordo com Portugal que garante a realização do encontro em Lisboa durante 10 anos