Wayve vence Pitch da Web Summit

A empresa britânica da área da inteligência artificial Wayve foi a vencedora do Pitch da edição deste ano da Web Summit, anunciou a organização esta quinta-feira.A companhia, fundada por uma equipa do departamento de Engenharia da Universidade de Cambridge, desenvolve soluções aplicadas ao setor automóvel, nomeadamente para a área dos carros autónomos através de componentes de machine learning, em que a viatura "aprende a guiar de acordo com o que vê".

Entre as 100 cidades a que o sistema pretende chegar nos próximos anos deverão estar localidades portuguesas. Sim, claro, gostaria de o ter em Portugal," respondeu aos jornalistas. Mas não quis arriscar datas para uma generalização dos carros autónomos. "Há ainda uns anos para que a tecnologia amadureça."

Desde o início de 2018 que as soluções desenvolvidas pela empresa estão em testes no Reino Unido. O sistema vencedor permite que o carro vá aprendendo com os erros à medida que é treinado pelo operador/condutor. Num exercício demonstrado durante o pitch final, depois de 10 minutos de prática o carro aprendeu a conduzir.

Segundo Alex Kendall, administrador (CTO) e fundador da empresa, não houve qualquer prémio monetário associado a esta distinção. "Só ganhei o troféu e a oportunidade de falar convosco," disse aos jornalistas depois de receber o prémio. As outras finalistas do Pitch deste ano eram a IvI5 (que desenvolve software para mapas em alta definição dirigidos à indústria dos carros autónomos) e a FactMata, projeto destinado a reduzir a difusão online de informação falsa com o recurso à inteligência artificial.

Havia 12 empresas portuguesas em concurso no lote inicial do Pitch e apenas uma, a Farmcloud, passou às meias-finais. A concurso estava um total de 150 empresas, de acordo com o site das Web Summit.