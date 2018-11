O que esperar do segundo dia de Web Summit

Depois dos avisos deixados ontem na sessão de abertura para o uso (bom e mau) que pode ser feito das tecnologias e dos recursos digitais, o segundo dia de trabalhos da Web Summit arranca esta terça-feira com o foco em áreas como a privacidade, a inteligência artificial, o big data, ou o turismo.

Uma das intervenções mais esperadas é a que está marcada para as 14:00 no centre stage, palco principal da iniciativa. Christopher Wylie, o ex-funcionário da Cambridge Analytica que denunciou a utilização não autorizada dos dados de milhões de utilizadores do Facebook para a definição de mensagens dirigidas, vai falar sobre os perigos a que a privacidade dos cidadãos está sujeita e o que fazer para combater esses riscos.

Como levar a inteligência artificial a criar um mundo melhor leva também à tarde (16:30) o presidente da Samsung, Young Sohn, ao palco central. Antes, o CEO da Blockchain participa num debate sobre a montanha russa que viveu, no, último ano, o mercado das criptomoedas.

O futuro das viagens e do relacionamento do consumidor com o mundo do turismo através da tecnologia vai estar em discussão pela mão de dois presidentes executivos de multinacionais do setor. O planeamento de viagens através da internet e a sua afirmação na Ásia trazem a Lisboa Stephen Kaufer, da TripAdvisor, e Gillian Tans, da Booking.com.

Jager McConnell, CEO da Crunchbase, é orador num painel sobre big data, enquanto o administrador para a inovação da Volkswagen aborda a aplicação da computação quântica à indústria automóvel do futuro. A meio da tarde o ministro João Pedro Matos Fernandes debate a poluição dos oceanos.

Em paralelo, ao longo de todo o dia e durante 20 rondas, realiza-se a batalha das startups, o Pitch, em que empresas em fase de lançamento procuram despertar o interesse de investidores para os seus projetos. Hoje estão na corrida portuguesas MobiQueue, Yourdata Analytics, Nearsoft ou Critec. E, nos quatro pavilhões da FIL, decorrem dezenas de discussões e fóruns e centenas de empresas vão mostrar as suas inovações e produtos.