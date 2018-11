O bom, o mau... e o que aí virá - o primeiro dia de Web Summit

Fake news ou partilha de conhecimento? Manipulação da opinião pública ou esclarecimento da cidadania? Verdades alternativas ou rigor científico? Tolerância ou discursos de ódio nas redes sociais? Como um yin e um yang, a dualidade associada às evoluções digitais e à sociedade em rede foi comum às diversas intervenções de abertura da edição de 2018 do Web Summit.

“A Web transformou o mundo para o bem e para o mal,” admitiu o pai da rede mundial; “A tecnologia é que deve servir os humanos e não o contrário,” argumentou o governante francês para o digital; “A velocidade da mudança, boa e má, parece estar a acelerar,” definiu o fundador maior evento de empreendedorismo e tecnologia do mundo, Paddy Cosgrave; “Podemos ter sucesso fazendo o bem,” assumiu a responsável ambiental da Apple.

Duas vozes fizeram-se ouvir em particular esta segunda-feira em Lisboa. A de António Guterres, o secretário-geral da ONU, que condenou a associação entre armas e inteligência artificial. E a do pai da World Wide Web (WWW), Tim Berners-Lee, que defendeu um pacto para melhorar a qualidade do mundo digital.

“Temos o dever de consertar uma série de coisas que existem na atual Web. (...) O mundo precisa de uma Web segura diversa aberta acessível,” afirmou o cientista britânico perante a sala praticamente repleta do Altice Arena, com capacidade para 20 mil pessoas. Berners-Lee quer aproveitar já o ano que vem para isso: além de se cumprirem três décadas da invenção da WWW, em 2019 o mundo cruza o marco de mais de 50% do globo ligado à internet, ao passo que a outra metade se prepara para essa viagem.

Mais que um manifesto, com o #fortheweb o investigador pede um contrato com nove princípios para garantir que a rede seja segura, diversa, aberta e acessível. Aos cidadãos pede participação para criar conteúdos ricos, que criem e respeitem as comunidades e a dignidade humana num recurso aberto a todos. Já as empresas deverão proporcionar uma internet acessível em termos de preço, que respeite a privacidade dos clientes e se afirme como um bem público. Dos governos exige que dê condições de acesso à Web a todos e em todo o momento, garantindo o direito dos cidadãos à privacidade.

A Google e o governo francês foram pioneiros na adesão ao #fortheweb, que conta com mais de meia centena de subscritores, entre empresas, cidadãos e governos. “Temos de evitar o Wild West of the Web, evitar o abuso,” avisou depois Mounir Mahjoubi, secretário de Estado para o Digital de França, o primeiro país a assinar o contrato.

Máquinas que matam

Com um cenário de cubos de plástico empilhados e iluminados de azul e amarelo, foi debaixo de milhares de luzes das lanternas dos telemóveis que António Guterres chegou à sala. Mas nem assim o retrato que o "Senhor ONU" trazia consigo ficou menos negro. Criticou fortemente a associação de tecnologias inteligentes ao armamento e defendeu a interdição do uso de armas autónomas. “Máquinas com o arbítrio e a capacidade de tirar vidas são politicamente condenáveis, moralmente repugnantes e deviam ser proibidas pela lei internacional,” sustentou.

Apontou ainda o dedo à Web por, embora não os tenha criado, estar a permitir a amplificação de populismos, e defendeu que por outro lado o mundo tarda em organizar-se para enfrentar as consequências da maior automatização do trabalho na criação e destruição de funções e no aumento do desemprego: “Não estamos a preparar-nos suficientemente depressa para isso, é óbvio,” atirou.

Ficaram os avisos, mas na sala cheia de participantes nada que esmorecesse o entusiasmo com que encaram os próximos três dias. Luzes e som perfeitamente sincronizados, intervenções cadenciadas, curtas e estudadas, estimulavam os aplausos e gritos esporádicos. Como quando se anunciou a entrada de Paddy Cosgrave no palco. “Ninguém no mundo junta tantos empreendedores como a Web Summit,” disse o fundador do evento que este ano realiza a terceira edição consecutiva em solo português e que há um mês firmou a presença por mais uma década, num acordo de €110 milhões com o Governo. “Vai ser a nossa casa nos próximos dez anos,” reforçou.

Um projeto que (ainda) não é uma startup

Nos quatro dias desta edição, a organização espera que 70 mil pessoas cruzem caminhos entre a FIL e o Altice Arena, façam contactos, mostrem ideias de negócio, possam seduzir investidores ou abrir a porta a negócios. Entre eles está Daniel Tanque. Sentado nas primeiras filas, este licenciado pelo Técnico, mestre em Engenharia Informática e que teve uma bolsa do MIT Portugal, não vem só ver o evento: este ano está cá a dar a cara pelo seu projeto, a HeadExam.

“É um projeto, não é uma startup,” como faz questão de sublinhar. A ideia, explica, nasceu em 2015 como um hobby de faculdade, quando começou a juntar numa plataforma os exames nacionais de Matemática de acesso ao ensino superior, permitindo aos utilizadores a resolução de exercícios. Foi acrescentando funcionalidades à plataforma, como uma componente adaptativa que pudesse adequar a ferramenta às dificuldades de cada aluno, introduzindo entretanto também componentes de machine learning.

Este ano candidatou o protótipo ao programa Alpha da Web Summit, para projetos em fase inicial de desenvolvimento, e foi selecionado. E esta terça-feira vai poder apresentar a solução num espaço dedicado na cimeira de empreendedorismo e tecnologia. O próximo passo é procurar mercado (nomeadamente escolas privadas que queiram usar a solução para os seus alunos) e investidores que permitam dar escala ao projeto e expandi-lo a nível internacional.

Como num pitch

É também mundial a projeção que António Costa espera que o evento dê a Portugal na década que aí vem, depois do acordo feito com a Web Summit. Num sotaque britânico, entrecortado com apelos aos empreendedores nacionais, o primeiro-ministro voltou a fazer o paralelismo da inovação e empreendedorismo dos portugueses com a empresa dos descobrimentos levada a cabo há séculos, “ligando pessoas, culturas e bens” e abrindo “uma nova era de progresso global.”

“Da história aprendemos que os muros são prisões e que as pontes são caminhos para o futuro,” rematou na sua intervenção, fechada com mais luzes e som, palmas, abraços, caras de satisfação, milhares de confétis libertados na arena. Está aberta oficialmente a terceira Web Summit realizada em Portugal. A sala vai desmobilizando a caminho da Night Summit.

Daniel - que com outras dezenas de empreendedores participantes no programa Alpha tinha entretanto sido chamado por minutos ao palco para os últimos momentos do arranque do evento - regressa à cadeira nas primeiras filas com um sorriso nos lábios. O motivo: lá em cima, como se estivesse num pitch com investidores, apanhou Costa por um instante e explicou-lhe a importância que o projeto da HeadExam pode ter para o setor da educação. Esta terça-feira de manhã, na visita que o primeiro-ministro vai fazer à Web Summit, espera que António Costa passe pelo espaço onde está a demonstrar o seu protótipo.