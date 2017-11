Greve de transportes alternativos enche Sunset Summit

O caos instalou-se à saída da Web Summit na quarta-feira devido à greve marcada pela Uber, Cabify e Chofer entre as 16h e as 20 horas, em protesto contra o que alegam ser o excesso de zelo da polícia na aplicação da lei, por ter multado vários motoristas que se encontravam em situação ilegal.

Uma boa parte dos que estiveram presentes no evento dirigiu-se para a estação do metro, mas houve quem esperasse duas horas por um táxi, que eram poucos para as mais de sessenta mil pessoas que queriam sair do recinto. Quem ganhou com o negócio foram as empresas que estão instaladas debaixo da pala de Siza Vieira, no Pavilhão de Portugal, onde decorre ao final da tarde a Sunset Summit.

A informação acerca da greve foi enviada para os telemóveis de todos os que estavam presentes na Web Summit: "Quer furar a greve? Recomendamos que vá até à Sunset Summit onde pode saborear alguns dos melhores vinhos e comidas portuguesas. Evita a greve e dá o pontapé de saída para as actividades nocturnas de hoje", dizia a missiva da organização.

Uma grande parte dos presentes no evento aceitou a sugestão e o Pavilhão de Portugal encheu-se de "geeks" que faziam filas enormes para conseguir chegar às roulottes de venda de comida e bebida debaixo da pala de Siza Vieira. A actividade nocturna seguiu para a LX Factory.