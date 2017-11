E se uma startup lhe oferecer erva?

Na Web Summit podemos encontrar um pouco de tudo o que está relacionado com as novas tecnologias: ideias para o futuro, aplicações que substituem as tarefas tradicionais, outras que ajudam a medicina, etc. Quase tudo o que poderemos imaginar.

O que podemos não esperar é ver uma startup que quer revolucionar o negócio da venda de erva. A ideia surgiu de um grupo de empreendedores da Califórnia e a sua base é bastante simples: o cliente regista-se no site dando os seus dados e uma declaração que comprove que necessita de consumir cannabis.

O processo depois é simples. Sempre que necessitar do "medicamento", basta encomendar através da app que entretanto descarregou para o seu telemóvel e este é-lhe entregue em casa.

Mas a Budsy foi mais longe e desenvolveu uma espécie de interruptor redondo - que integra um sistema wi-fi e localização por GPS - que dá aos seus clientes quando estes se inscrevem no site. Com este dispositivo, o utilizador pode fazer a encomenda em qualquer lugar. Basta carregar no interruptor e, através do GPS, a Budsy encontra-o.

"Ainda estamos a desenvolver o negócio, mas o conceito está a ter uma boa aceitação. Muitos consumidores e cannabis, mesmo que tenham receita médica, não gostam de se expor ao entrar em lojas especializadas como as que existem na Califórnia", disse à VISÃO Herminio Garcia, um dos responsáveis desta empresa.

Por enquanto, a Budsy vai operar apenas na Califórnia, um dos poucos Estados norte-americanos que permite o uso da erva para fins medicinais. "Estamos também a operar numa parte do Estado de Oregon e poderemos expandir o conceito para o Canadá. Mas o processo ainda está em fase de estudo", afirma Herminio Garcia.

"A expansão deste negócio para outros países é um processo difícil por razões legais. Achámos que a Europa teria um potencial enorme para a Budsy, mas. em países como Portugal, onde se pode consumir cannabis, não se pode comercializar, nem para fins medicinais. Com o tempo poderemos montar uma operação na Europa", remata.