Passar férias em casa de Elvis ou de Sinatra? Sim, é possível

Se lhe dissermos que pode gozar de umas férias inesquecíveis e, ao mesmo tempo, estar na casa da sua celebridade favorita, acredita? É verdade. A Home Away está a disponibilizar as verdadeiras mansões por onde passaram algumas das mais famosas celebridades do planeta. Desde a vila privada de Elvis à casa que serviu de cenário ao filme da saga Twilight, estas são apenas algumas das opções oferecidas.

VEJA ALGUNS EXEMPLOS