O que são as "obstruções coronárias importantes" detetadas em Marcelo

Aos 70 anos, Marcelo Rebelo de Sousa parece vender saúde. Apresenta uma energia inesgotável, cortou relações com o tabaco, em definitivo, há dezenas de anos, não tem peso a mais e mantém a rotina, saudável, de dar um mergulho no mar, faça chuva ou faça sol. Por isso, a notícia de que o Presidente tinha sido internado para um procedimento cardíaco causou alguma surpresa. Afinal, Marcelo também é mortal e faz parte da estatística que aponta para mais de quatro mil portugueses a submeterem-se, anualmente, a uma intervenção coronária.

No Hospital de Santa Cruz, o Presidente subemteu-se a um cateterismo coronário, um procedimento que implica a introdução de um tubo por uma artéria. Serve de diagnóstico, mostrando como estão os vasos sanguíneos por dentro, e também pode ser uma forma de tratamento. Se forem detadas obstruções, "significativas e com anatomia favorável", explica Luís Baquero, Cirurgião Cardíaco e Diretor do Heart Center, do Hospital da Cruz Vermelha, podem ficar logo resolvidas, mediante a colocação de um stent (uma malha que serve para expandir a zona bloqueada).

No caso de Marcelo, o exame terá detetado "obstruções coronárias importantes", revela uma nota da Presidência da República. As coronárias são as artérias que levam o oxigénio ao coração, permitindo que o músculo continue a bater e a bombear o sangue até todas as células do corpo. Estas artérias são a coronária direita e a coronária esquerda, que por sua vez se divide em artéria circunflexa e artéria descendente anterior, "a mais importante artéria do nosso corpo, já que é responsável por irrigar dois terços do ventrículo esquerdo", sublinha Luís Baquero. Uma obstrução é classificada de "significativa" sempre que há um "bloqueio superior a 70% da coronária direita e da artéria circunflexa. Ou mais de 50% do tronco comum da coronária esquerda ou da artéria descendente anterior", explica o cirurgião cardíaco.

A doença coronária é um problema muito frequente, com tendência a aumentar e a afetar pessoas cada vez mais novas. Tudo por culpa do estilo de vida. Tabagismo, colesterol elevado, inatividade física e stresse são as principais causas de arterosclerose - o estreitamento das artérias provocada pela formação de placas de gordura nas suas paredes - um dos principais fatores de risco para os problemas cardiovasculares.

Os principais sinais de alarme são dor ou sensação de peso ou ardor no peito , ou por vezes indisposição gástrica ou um cansaço a pequenos esforços. A hereditariedade também é muito relevante. Marcelo Rebelo de Sousa, filho e neto de doentes cardíacos, estava disperto para o seu risco, pelo que se submeteu a um exame preliminar que detetou alterações. O cateterismo foi feito muito a tempo, pelo que o músculo cardíaco não terá sido afetado. Portanto, é de esperar que o coração do Presidente continue a bater, dentro do ritmo, por todos os portugueses.