Picadas de carraça podem causar alergia permanente e potencialmente fatal à carne

Um estudo concluiu que as picadas de carraça podem causar alergia potencialmente fatal à carne de vaca, borrego e porco. O aviso foi publicado na revista médica Annals of Allergy, Asthma and Immunology e afirma que a única prevenção possível após a picada é o indivíduo evitar por completo o consumo de carne.

Os investigadores explicam que algumas carraças transportam um tipo de açúcar chamado “alfa-gal”, encontrado na maioria dos animais, mas não nos humanos. As carraças apanham o “alfa-gal” de animais como ovelhas ou veados, transportam-no na saliva e transmitem-no para os seres humanos quando os mordem.

Geralmente as pessoas não são alérgicas ao “alfa-gal” da carne quando a consomem, no entanto, se esse tipo de açúcar for inserido continuamente na corrente sanguínea (como quando uma pessoa é picada repetidamente por carraças), o sistema imunitário pode desenvolver anticorpos para combater a substância e assim, quando há uma exposição à carne, dá-se uma reação.

Os sintomas podem incluir urticária, dor de estômago, inchaço da traqueia e até levar a um choque anafilático (um colapso circulatório causado por reações alérgicas intensas).

Enquanto a maioria das alergias ocorre de imediato, esta em particular costuma ter início três a oito horas após a ingestão do alimento.

Os médicos afirmam que existe uma “considerável falta de conhecimento” relativamente a esta alergia, com apenas 21% dos pacientes a serem corretamente diagnosticados, de acordo com a pesquisa.