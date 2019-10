VISÃO Saúde já nas bancas

Ao longo de várias páginas, contamos-lhe tudo sobre as novas tendências, como os aparelhos totalmente transparentes, os branqueamentos rápidos e os tratamentos de botox à volta da boca. E explicamos também quais são as melhores técnicas, como os implantes revolucionários, e os tratamentos mais eficazes.

Nesta 8ª edição da VISÃO Saúde, que já está nas bancas, pode ainda perceber como acabar com o medo de ir ao dentista, tirar todas as dúvidas sobre a dentição das crianças e descobrir porque os dentes servem para muito mais do que mastigar os alimentos.

A revista conta ainda com outros temas, como o stresse, os ataques cardíacos e a sinusite e a rinite, entre outros. Além disso, ficará a saber porque razão bocejamos quando vimos alguém fazer o mesmo e de que forma vivem as crianças celíacas.