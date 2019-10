Implantes dentários em 30 minutos

A tecnologia mudou de tal forma a Medicina Dentária, que hoje em dia, garantem os médicos, muitas cirurgias para a colocação de implantes não ultrapassam a meia hora.

Atualmente já não se abre a gengiva e expõe o osso para aparafusar o implante. “Hoje, conseguimos planear antecipadamente onde vamos colocar os implantes e como, conseguimos furar apenas no sítio certo, o que é muito mais preciso e rápido”, explica o médico dentista Armando Lopes, da Malo Clínic, adiantando que o avanço tecnológico fez aparecer novas técnicas cirúrgicas de maior precisão

O digital veio fazer com que a cirurgia seja menos invasiva e com que o período de cicatrização seja mais rápido. Antes, tinha de se esperar cerca de seis meses para cicatrizar e colocar o dente definitivo sobre o implante, atualmente, logo no final da intervenção, é colocada ao paciente uma prótese provisória. Esta passa a definitiva quando o processo de cicatrização estiver concluído – entre três e quatro meses.

Leia o artigo completo na VISÃO Saúde.