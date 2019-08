A limpeza facial dupla não é um mito. Uma especialista explica porquê

A ideia de limpeza facial dupla não surgiu há muito tempo e tem ganho força agora, com vários especialistas a referirem o método como uma forma eficaz de se conseguir higienizar completamente o rosto. Este processo consiste, precisamente, em realizar uma limpeza dupla do rosto, ou seja, com dois tipos de produtos.

"Deve ser efetuada uma primeira limpeza, com um produto que remova a gordura e as substâncias lipossolúveis: pode ser um sabonete, um creme lavante, uma barra de limpeza ou então um syndet, ou seja, um detergente sintético, mas de qualidade", explica à VISÃO Vera Monteiro Torres, dermatologista no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, que defende a utilização deste método.

O segundo passo é ensopar um disco de algodão com água micelar, que tem capacidades hidrossolúveis, e passá-lo por todo o rosto. "Se as pessoas fizerem isso, vão observar que o disco ainda vem cheio de impurezas", refere a dermatologista, que assegura que as duas formas de lavar o rosto são, conjuntamente, muito eficazes. Depois desta limpeza, a hidratação não pode ser esquecida, sendo importante a aplicação de um creme adequado ao tipo de pele em questão.

No verão, este tipo de limpeza facial torna-se ainda mais essencial, já que, durante os meses quentes, a pele fica mais sensível e precisa de cuidados acrescidos. De acordo com Vera Torres, 80% do envelhecimento do rosto está relacionado com a exposição solar, mas existem formas de atrasar esse processo.

"O fator de exposição solar é o promotor do fotoenvelhecimento. Contudo, uma das maneiras que temos para prevenir o envelhecimento facial pela exposição solar é começar a tomar, mais ou menos a partir dos 30 anos, cápsulas que incluam substâncias como a vitamina D e antioxidantes naturais como a vitamina C, a vitamina E e a vitamina B3, por exemplo".

Além disso, em muitos dos suplementos alimentares são incorporados extratos da planta Polypodium Leucotomos, que tem capacidades antioxidantes e antienvelhecimento da pele, ajudando na redução da fototoxicidade induzida por raios UVA.

Em países como Portugal, de maio a setembro, "vale a pena fazer uma cápsula diária de um destes suplementos alimentares, que ajudam a aumentar a resistência ao sol", sugere a dermatologista.

Outro cuidado que deve ser tido durante os meses quentes tem a ver com a escolha do protetor solar, uma vez que protetores solares muito oleosos provocam borbulhas. Existe, além disso, uma maior tendência para se desenvolver acne tropical, que acontece quando os poros ficam entupidos com gordura e água, consequência do aumento da exposição solar, que faz, precisamente, aumentar a produção de gordura e suor pela cara.

"Se a isso juntarmos um protetor solar demasiado oleoso, as pessoas ficam com muitas borbulhas e, por isso, é muito importante que os protetores solares para peles mistas ou oleosas sejam oil free", esclarece Vera Torres.

Por outro lado, as peles secas com tendência a desenvolver eczemas pioram no verão, porque a pele queima-se com o seu próprio suor. "Não é raro observar, durante esta época, pessoas com peles tipicamente secas que ficam queimadas devido à transpiração. O mesmo pode acontecer quando começam a fazer ginásio, devido ao suor", explica a dermatologista. Por isso, as peles secas com tendência a eczemas devem ser muito bem hidratadas, principalmente nas zonas mais sensíveis, que inlcuem as pálpebras e os lábios.

Além disso, é muito importante lavar-se as mãos com regularidade já que, durante o verão, as mãos transpiram mais e transportam muitas impurezas para o rosto.

