20 dicas para dormir melhor durante uma onda de calor

Desde o passado domingo, 21, que sete distritos portugueses estão sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente. E tal como os dias vão estar muito quentes, também as noites tendem a seguir o mesmo padrão.

Com isto em mente, é provável que muitos de nós lutem para conseguir dormir uma noite descansada, sem estar constantemente a acordar com calor. De acordo com Teeresa Paiva, neurologista e especialista do sono da clínica iSleep, a temperatura ideal do quarto na hora de dormir não deve ultrapassar os 22ºC, e a cabeça deve estar mais fresca que o resto do corpo.

Com as temperaturas máximas a chegarem aos 38ºC nalguns pontos do país, o que se pode fazer para ter um sono minimamente reparador? Damos-lhe 20 dicas para o conseguir:

1. Por os lençóis no congelador durante alguns minutos, dentro de um saco de plástico. Caso não tenha muito espaço no frigorifico ou no congelador, opte por colocar apenas a fronha da almofada ou o pijama;

2. Encher um saco de água quente com água gelada e levá-lo para a cama. Pode inclusive colocá-lo em pontos estratégicos de arrefecimento do corpo, como os joelhos, tornozelos, pulsos, pescoço, virilhas ou cotovelos. Em alternativa ao saco, uma garrafa de água gelada também serve o propósito;

3. Usar um creme hidratante pós-solar de aloe vera antes de dormir, de preferência previamente refrigerado;

4. Encher uma garrafa antiga de perfume com água fresca e mantê-la na mesa de cabeceira para se borrifar quando necessário;

5. Usar pijamas e lençóis de algodão, não muito espessos. O algodão é um material muito permeável, o que permite uma mais eficaz libertação de calor;

6. Certifique-se de que não come demasiadas proteínas durante os dias de maior calor. As proteínas podem aumentar até 30% o ritmo metabólico, o que por sua vez pode aumentar a temperatura corporal;

7. Jantar comida picante. A comida picante faz o corpo transpirar e, consequentemente, ficar mais frio. E para um melhor efeito, tente jantar no mínimo 3 horas antes de dormir;

8. Faça exercício de manhã em vez de ao fim da tarde ou à noite. Desta forma, impede que o corpo aqueça em demasia quando a hora de dormir se aproxima;

9. Se prefere tomar banho à noite, faça-o com água morna para que a temperatura do corpo baixe ligeiramente. Mas cuidado, não tome banho de água fria: o frio repentino fará com que o corpo reaja da forma contraria, preservando o calor;

10. Ao contrário do que normalmente se pensa, deve deixar as janelas de casa fechadas para que esta se mantenha fresca. Durante um dia de muito calor, a janela aberta apenas fará com que o ar quente da rua entre dentro de casa, aquecendo-a ainda mais;

11. Usar o mínimo possível de lâmpadas e aparelhos elétricos no quarto, visto que estes produzem calor;

12. Manter os pés frescos, seja destapados ou em contacto com qualquer coisa fria;

13. Colocar um recipiente com gelo à frente de uma ventoinha, para arrefecer o ar;

14. Mantenha-se hidratado durante o dia, mas não beba muita água à noite. Uma garrafa pequena de água antes de dormir é o suficiente para manter a hidratação, sem ter de sentir a necessidade de se levantar para ir à casa-de-banho a meio da noite;

15. Durma numa cama separada do seu parceiro. Menos pessoas na cama equivalem a menos calor a ser libertado;

16. Visto que o calor sobe, durma, se possível, no piso de baixo;

17. Em casos de calor extremo, durma com meias molhadas ou com uma t-shirt húmida;

18. Passe os pés e as mãos por água fria antes de dormir;

19. Coloque uma pomada mentolada no peito e na testa antes de dormir ou se acordar a maio da noite. O efeito fresco fará com que adormeça melhor;

20. Coloque uma toalha no frigorifico durante uma hora e pouse-a sobre a testa enquanto tenta adormecer.

Enquanto as temperaturas se mantiverem altas, estas 20 sugestões farão com que, pelo menos durante a noite, se sinta mais fresco e confortável. Durante o dia terá de enfrentar novamente o calor, mas escusa de enfrentar o cansaço causado por este.