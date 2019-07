Sabia que o calor pode provocar cãibras e que há um efeito que se chama esgotamento por calor?

A Direção-Geral de Saúde alerta que "a exposição ao calor intenso pode ter efeitos negativos na saúde, como a desidratação e outras complicações que podem ser evitadas".

"A reação de cada pessoa à temperatura e os seus efeitos na saúde podem ser diferentes, podendo variar de um ligeiro rubor, edema, síncope, cãibras e exaustão por calor, até ao golpe de calor ameaçador para a vida", sublinha o organismo, que tem, no seu site, uma secção de "Perguntas e Respostas", dedicada apenas a esta questão. Daí extraímos sete:

Quais são os efeitos negativos do calor na saúde?

- A exposição ao calor intenso pode desenvolver condições clínicas que merecem cuidados de saúde;

- Os efeitos mais graves são as cãibras por calor, o golpe de calor e o esgotamento devido ao calor. É importante reconhecer os sinais e sintomas, de forma a tomar as medidas necessárias o mais rápido possível.

Que medidas devo tomar para ficar mais fresco e tolerar melhor o calor?

- Evite a exposição direta ao sol, especialmente entre as 11 e as 17 horas;

- Evite atividades físicas no exterior, principalmente nos horários mais quentes;

- Em espaços interiores, procure frequentemente locais frescos e arejados;

- Evite atividades físicas que exijam muito esforço, principalmente nos horários mais quentes;

- No período de maior calor tome um duche de água tépida. Evite, no entanto, mudanças bruscas de temperatura (um duche gelado, imediatamente depois de se ter apanhado muito calor, pode causar hipotermia, principalmente em pessoas idosas ou em crianças);

- No exterior, procure locais à sombra e frescos;

- Use roupas leves, claras e soltas e não se esqueça do chapéu e dos óculos com proteção contra a radiação UVA e UVB;

- Sempre que estiver ao ar livre, use protetor solar com índice de proteção igual ou maior que 30. Renove a sua aplicação de 2 em 2 horas ou de acordo com a indicação da embalagem;

- Algumas pessoas são mais vulneráveis aos efeitos do calor intenso e exigem uma atenção especial e medidas específicas para estarem protegidas, nomeadamente:

Crianças nos primeiros anos de vida

Pessoas com 65 ou mais anos

Portadores de doenças crónicas

Pessoas que desenvolvem atividade no exterior, expostos ao sol e/ou ao calor

Praticantes de atividade física

Pessoas isoladas e em carência económica e social

O que devo fazer se apresentar cãibras por calor?

- As cãibras podem acontecer pela simples exposição ao calor intenso, durante ou após atividade física em que se transpira muito, ou por hidratação inadequada sem reposição dos minerais perdidos na transpiração;

- Embora não seja uma situação grave, pode necessitar de tratamento médico. As cãibras são especialmente perigosas em pessoas com problemas cardíacos ou com dietas com restrição de sal;

- Os sintomas manifestam-se por espasmos musculares dolorosos do abdómen e das extremidades do corpo (pernas e braços);

O que é e como pode surgir o golpe de calor?

- O golpe de calor é uma situação de saúde muito grave;

- Acontece quando o sistema de controlo da temperatura do corpo deixa de trabalhar porque o corpo deixa de produzir suor e não arrefece;

- Manifesta-se com alteração da temperatura corporal que, em 10-15 minutos, pode atingir os 39ºC, provocando deficiências cerebrais ou até mesmo a morte, se a pessoa não for socorrida rapidamente;

- Os sintomas incluem febre alta, pele vermelha, quente, seca e sem produção de suor, pulso rápido e forte, dor de cabeça, náuseas, tonturas, confusão e perda parcial ou total de consciência.

O que devo fazer se uma pessoa apresenta sinais de golpe de calor?

- Ligue para o número de emergência 112;

- Se a pessoa não estiver consciente, não dê líquidos;

- Leve a pessoa para um local fresco ou para uma sala com ar condicionado;

- Aplique toalhas húmidas ou pulverizar água fria para arrefecer o seu corpo;

- Areje o ambiente à sua volta com uma ventoinha ou mesmo com um abanador.

O que é e como pode surgir o esgotamento devido ao calor?

- O esgotamento devido ao calor acontece quando o corpo perde muita água por causa da transpiração;

- Os sintomas incluem sede intensa, suor excessivo, palidez, cãibras musculares, cansaço e fraqueza, dor de cabeça, náuseas, vómitos e desmaio;

- A temperatura do corpo pode estar normal, abaixo do normal ou ligeiramente acima do normal. As pulsações alternam entre lenta e rápida e a respiração fica rápida e superficial;

- Pode ser especialmente grave nas pessoas idosas e nas pessoas com hipertensão arterial elevada.

O que devo fazer se uma pessoa apresentar sinais de esgotamento devido ao calor?

- Ligue para o número de emergência 112;

- Leve a pessoa para um local fresco ou para uma sala com ar condicionado;

- Mantenha-a deitada com as pernas levantadas;

- Aplique toalhas húmidas ou pulverize-a com água fria para arrefecer o seu corpo;

- Se estiver consciente, ofereça sumos de fruta natural sem açúcar e/ou bebidas contendo eletrólitos (bebidas para desportistas).