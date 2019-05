A história na primeira pessoa de uma mulher com psicose pós-parto

Há já muitos anos que Sophie Wood sabia que queria ser mãe. O que não sabia de todo era que este seria o desenrolar das suas primeiras semanas de maternidade. Em abril de 2016, Sophie deu à luz a sua primeira filha, Isabella.

"Não dormi de todo durante os três ou quatro dias que se seguiram ao parto”, confessou ao Independent. Mas as longas noites em branco não eram algo que a recém mãe não estivesse à espera. Os problemas sérios vieram depois.

“Ao mesmo tempo que estava animada e extasiada por ter um bebé, eu sentia-me inteiramente responsável por cuidar da minha filha a toda a hora. Fiquei obcecada em confirmar se ela respirava. De cada vez que chorava, pegava nela para a alimentar. Sentia que precisava de estar ao pé dela constantemente”, descreve Sophie.

Embora parecessem preocupações normais de mãe, rapidamente Sophie e o marido perceberam que não era o caso. As obsessões de Sophie rapidamente se transformaram em delírios e a mãe acabou por ser hospitalizada e diagnosticada com psicose pós-parto, ou psicose puerperal.

A psicose puerperal , também referida pela sigla PPP, é um transtorno psicótico que, como o nome indica, ocorre durante o puerpério, que é o período que decorre entre o nascimento do bebé e as 6 semanas após o parto. Os principais sintomas podem incluir delírios, alucinações, comportamento maníaco e confusão mental. Não existem dados concretos para o número de mães afetadas pela doença em Portugal, mas estima-se que, mundialmente, 2 em cada 1000 mães de recém-nascidos sejam afetadas pela doença.

Segundo vários especialistas, a psicose pós-parto não é uma doença fácil de diagnosticar. Por vezes pode ser confundida com “baby blues” , mudanças de humor temporárias causadas pela reorganização hormonal pós-parto.

“Os sintomas iniciais de PPP podem ser difíceis de identificar porque muitas mulheres se sentem um pouco exaltadas e privadas de sono nos primeiros dias depois de ter um bebé. Existem algumas mães com um risco particularmente elevado de ter PPP: mães que tenham experienciado anteriormente episódios de bipolaridade, ou que já tenham tido psicose pós-parto antes”, refere Jess Heron, diretora da ONG britânica Action on Postpartum Psychosis.

Mas normalmente, segundo Trudi Seneviratne, do Royal College of Psychiatrists, no Reino Unido, 75% das mulheres que sofre de PPP exibe comportamentos altamente enérgicos. “Podem escrever uma lista de ideias de uma só vez, ficar focadas e obcecadas com certos conceitos. Os seus sentidos de paladar, olfato e audição também podem ficar mais intensos”, revela.

Ainda assim, quase metade das mulheres pode começar a sofrer de PPP de um dia para o outro, sem causa direta ou aviso. Foi este o caso de Sophie. “Olhando para as minhas fotografias do pós-parto, pareço uma mãe completamente normal e feliz a segurar no meu bebé. Por dentro, estava a sofrer de ansiedade crónica e confusão”, diz.

Sophie especula que a sua PPP possa ter origem na sala de partos. A mãe fez uma cesariana de emergência a meio da noite e sentiu-se incapaz de ajudar a filha. “Estava muito escuro e eu estava ligada a vários tubos e um cateter. A minha filha gritava e eu sentia-me realmente incapaz de a ajudar. Carreguei na minha campainha muitas vezes, mas ninguém veio ajudar. Estava a ver que ela podia precisar de comer, mas o meu leite ainda não tinha descido. Entrei em pânico”, relata.

Sophie sentiu-se ainda mais em pânico quando uma parteira lhe disse que podia nunca vir a conseguir amamentar. “A minha filha estava a perder peso gradualmente porque eu não a conseguia alimentar. Senti que a culpa de não lhe conseguir dar uma coisa natural que ela necessitava era minha. Senti que estava a falhar enquanto mãe”.

Foi quatro dias depois de ter regressado a casa com a filha que Sophie experienciou o seu primeiro ataque psicótico. E tudo começou com um pesadelo. “Acordei aos gritos, com suores quentes e a tremer. O meu marido correu escadas acima e encontrou-me a balbuciar coisas sem nexo. Disse-lhe que não me sentia segura e que não sabia o que se passava”. Momentos mais tarde, conta que o marido a viu a imitar passos de dança do Michael Jackson, antes de o obrigar a ver o filme do Rei Leão. “Lembro-me de pegar na minha filha como o macaco na rocha dos leões a mostrar o Simba à alcateia. ‘Olha, ela é nossa, é fantástica’, repetia eu ao meu marido”.

Depois do sucedido, ambos reconheceram que o comportamento de Sophie não estava normal. “Sentia-me a entrar e a sair do mundo dos sonhos”, conta. “O meu marido percebeu que algo se passava e disse-me que pensava que eu estava a ter um ataque psicótico, mas que estava com medo de chamar alguém caso os serviços sociais aparecessem e quisessem levar o bebé”.

Após uma visita às urgências na mesma noite, o casal foi mandado para casa com a indicação de que Sophie estava a passar pelos problemas normais de uma mãe recente e que só precisava de dormir. Nos dias seguintes, Sophie conta que começou a ouvir vozes que a convenceram de que o seu irmão tinha morrido. Chegou a deixar de conseguir falar e passava horas seguidas a ver o vídeo do seu casamento uma e outra vez. Escreveu, inclusive, um plano de negócio - durante outro surto psicótico - com o intuito de ajudar outras mães como ela.

Oito dias depois do nascimento da filha, foi forçosamente internada numa Mother and Baby Unit (MBU) , uma unidade hospitalar especializada para mulheres com problemas mentais durante a gravidez ou após o parto. “Foi muito triste para a minha família deixar de me ver feliz, organizada e positiva quanto a ser mãe, para passar a ver alguém tão ansioso e medroso. Ninguém estava à espera disto”, diz.

Durante os primeiros tempos na unidade de saúde, Sophie não suportava que ninguém olhasse para ela com a filha e tinha medo de que os funcionários do hospital a quisessem magoar. “Eu estava chorosa, quieta e amedrontada. Acabei por cantar para mim mesma muitas vezes. Foram tempos muito solitários”, relembra.

Sophie experimentou várias medicações, terapias de grupo e sessões de aconselhamento. Durante a sua estadia no hospital, chegou a sofrer de ansiedade crónica e a ter medo de sair para a rua. Apenas 4 meses depois do parto foi finalmente diagnosticada com PPP, e apenas 6 meses depois de deixar a MBU foi capaz de voltar a entrar num supermercado. Durante o primeiro mês em casa, Sophie chamou a equipa de crise quase diariamente. “Estava traumatizada. Tinha vários flashbacks do que se tinha passado antes”, revela.

Seneviratne informa que “90% dos sofredores (de PPP) fazem uma boa recuperação graças a uma combinação de medicação que pode incluir antipsicóticos, com propriedades estabilizadoras de humor, e sedativos, que os ajudam a dormir. No entanto, enquanto a medicação é importante, também o são as terapias psicológicas”.

À medida que o tratamento continuou, durante 11 meses, Sophie foi melhorando gradualmente. Hoje em dia já se sente recuperada e pronta para ter um segundo filho. Já discutiu com o seu médico, inclusive, de formas de prevenir sofrer de PPP outra vez. “Falámos da necessidade de medicação, de entrar em contacto com as enfermeiras de suporte à saúde mental perinatal, de planos de parto, de alimentação por biberão - de tudo o que for preciso para eu me sentir o mais calma possível caso engravide outra vez”, conta.

Sophie está agora a construir um blog onde tenciona partilhar com futuras mães e profissionais de saúde a sua experiência com futuras gravidezes e como tenciona prevenir a PPP. Deixa a todas a mulheres com sintomas de psicose puerperal a mensagem de que “quanto mais rápido forem intervencionadas, mais saudáveis serão. Recuperar desta doença leva muito tempo mas é possível, há esperança”.