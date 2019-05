A Rússia quer multar todos os que negarem a existência da SIDA

Graças à crescente epidemia de VIH/SIDA que a que se tem na Rússia nos últimos anos, o Kremlin está a planear a criação de uma lei que multará todos aqueles que promoverem a teoria de que a doença não é real.

A teoria da conspiração surgiu na internet e tem ganho cada vez mais defensores em várias plataformas online russas - defende que a sida não passa de "o maior mito do século XX”, inventado pelas companhias farmacêuticas para enriquecer.

Como resultado, o número de infetados no país tem aumentado drasticamente. Segundo fontes governamentais, nos dois últimos anos foram descobertos mais de 100 mil novos casos de SIDA . Em algumas cidades, como Ecaterimburgo, uma em cinquenta pessoas são alegadamente seropositivas. A Organização Mundial de Saúde estima que que entre 900 mil e 1,2 milhões de pessoas viva com o vírus no país, cuja população total ronda os 144 milhões. Cerca de três quartos (73%) das novas infeções são contraídas por sexo heterossexual e 25% por partilha de seringas.

O projeto de lei aparece como uma forma de combater o que, segundo a ministra da saúde Veronika Skvortsova, é um “perigo para a sociedade”. Quem negar a existência de VIH ou SIDA deverá pagar uma multa de 3 mil rublos russos (ou cerca de 42 euros) ao Estado.

Segundo a Organização Mundial de Saúde , o vírus da imunodeficiência humana (VIH) afeta as células do sistema imunitário e altera ou anula a sua função. O vírus vai, portanto, deteriorando o funcionamento do sistema imunitário, deixando o organismo do portador incapaz de se defender de quaisquer infeções. Sida é o nome que se dá a uma infeção com VIH em estado avançado, na qual o corpo já esteja a ser atacado por uma infeção ou cancro que não consegue combater.

Sem o tratamento adequado, a sida acaba por levar à morte. Contudo, os tratamentos modernos, quando devidamente feitos, têm a capacidade de suprimir o vírus por completo, impedindo que o VIH evolua para sida e eliminando o risco de contágio. Estima-se que apenas um terço dos seropositivos esteja a receber o tratamento adequado com medicamentos antirretrovirais, à medida que cada vez mais pessoas não acredita na veracidade da sida.

O Kremlin já fora anteriormente criticado por não ter um programa de seringas limpas para toxicodependentes e por não permitir o ensino da educação sexual nas escolas russas.