O menino de 5 anos que sofre de uma doença tão rara que não tem nome

A história da doença de Charlie começa com uma ecografia. Ainda no ventre da mãe o exame de rotina revelou uma malformação no cérebro do bebé. Depois de nascer, Charlie passou os dois primeiros anos de vida no hospital, a ser testado e à procura de um diagnóstico que, até hoje, não chegou.

Charlie sofre de uma doença tão rara que não consegue ser diagnosticada. Embora haja muitos sintomas, a sua junção parece não encaixar em nenhum diagnóstico até hoje conhecido. Por este motivo, a condição de Charlie acaba por cair na classificação “Síndrome sem nome” - do inglês SWAN, ou “Syndrome without a name”.

O termo SWAN é usado para descrever uma doença genética que se traduz em sintomas reais, mas cuja causa ou origem não consegue ser encontrada. Pensa-se que cada caso é único, não havendo uma SWAN igual a outra. No caso de Charlie, os sintomas são muitos: problemas digestivos, ansiedade, várias alergias, um sistema imunitário fraco, problemas emocionais, dificuldades sensoriais e mais recentemente, hiperflexibilidade das articulações e autismo.

Quando era bebé, Charlie sofreu vários atrasos no seu desenvolvimento. No entanto, como relata a mãe, Laura Parkes, à BBC, a maior preocupação da família não era essa, mas sim conseguir mantê-lo vivo. “A certa altura estávamos a ser seguidos por 20 médicos diferentes por problemas diferentes”, diz.

“Fomos levados a crer que a culpa era nossa, até por profissionais médicos”, comenta. “Perdemos familiares e amigos e fomos acusados de inventar os problemas do Charlie por não termos um diagnóstico que as pessoas possam simplesmente pesquisar no Google”.

Parkes chegou a ouvir dizer que o filho nunca viria a falar ou a andar. Mas Charlie aprendeu a andar e já anda numa escola normal. Aprendeu recentemente a agarrar corretamente num lápis.

Não se sabe ao certo quantas crianças no mundo sofrem de uma SWAN. Apesar de cada uma destas doenças ser única, a maioria dos pacientes tende a ter problemas de desenvolvimento físico, emocional e cognitivo.