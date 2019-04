Como as tarefas domésticas ajudam a manter o cérebro jovem

Segundo um estudo publicado no Jama Network Open, fazer tarefas domésticas e outras tarefas que envolvam exercício físico ligeiro pode ajudar a manter o cérebro mais jovem e mesmo a prevenir a doença de Alzheimer.

Investigadores da Universidade de Boston analisaram dados da atividade física acumulada ao longo de três dias de 2354 adultos, assim como os resultados de exames ao cérebro e descobriram que quem praticava, pelo menos, uma hora de exercício físico ligeiro por dia tinha o cérebro 0.22% maior, o que equivale a menos um ano de envelhecimento cerebral.

Estes resultados sugerem que existe uma ligação entre os níveis do exercício físico e o volume do cérebro. “Os resultados do nosso teste não pretendem descartar a atividade física moderada ou vigorosa como importante para o envelhecimento saudável. O que estamos a acrescentar é que o exercício físico de intensidade ligeira também pode ser importante, especialmente para o cérebro", explica Nicole Spartarno, a principal autora do estudo, sublinhando que este tipo de atividades pode incluir caminhadas ou tarefas domésticas.

Spartarno explicou que depois de fazer 60 anos o volume do cérebro diminui em tamanho cerca de 0,2% a cada ano. Esta diminuição está muitas vezes associada a doenças como a demência.