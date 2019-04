Homens que traem podem ser identificados... pelos seus traços faciais

Um novo estudo sugere que homens com rostos mais masculinos são considerados mais vezes infiéis, ao mesmo tempo que esses homens também relataram ser mais propensos a trair ou a tentarem a sua sorte com mulheres comprometidas.

O estudo, publicado na revista Royal Society Open Science, teve em conta 293 homens e 472 mulheres, que avaliaram imagens de mulheres. Ao mesmo tempo, 299 homens e 452 mulheres observaram fotografias de homens, classificando, de um a dez, a probabilidade de essas pessoas serem infiéis, de acordo com os rostos de cada uma. Ao todo, foram avaliados 189 adultos heterossexuais.

As pessoas que estavam nas fotografias foram, antes, entrevistadas, para se perceber se alguma vez tinham traído ou seduzido alguém comprometido. Além disso, as suas fotos já tinham sido classificadas como atrativas, não confiáveis e mais masculinas ou femininas.

Os resultados, referem os autores do estudo, mostraram que, no geral, homens e mulheres deram pontuações mais altas às imagens dos homens que admitiram tere traído ou seduzido mulheres comprometidas. Contudo, não foram observados esses resultados nas fotografias de mulheres analisadas.

A equipa analisou de que forma os rostos masculinos podem dar certas pistas sobre a sua fidelidade ou não e deu conta de que os traços masculinos mais definidos estavam em destaque.

Os investigadores afirmam que desconfiar de homens com traços masculinos, como uma mandíbula mais forte, lábios mais finos ou arcos superciliares mais salientes (osso acima das sobrancelhas), é uma vantagem evolutiva que permitia às mulheres heterossexuais identificarem os parceiros que fugiam à norma e aos homens reconhecerem um potencial rival, que pudesse tentar seduzir a sua parceira.

Contudo, os autores ressalvam que existem outros fatores relacionados com infidelidade que não podem ser desconsiderados, não sendo possível chegar a conclusões com base apenas nos rostos das pessoas nem presumir que homens com traços mais masculinos sejam infiéis. Várias situações podem influenciar esse tipo de comportamentos, como fatores sociais e culturais, de personalidade e até genéticos.

O facto de os participantes terem avaliado como traidores apenas os homens foi uma surpresa para os autores do estudo, que sugerem que isso pode ter a ver com vários fatores, como o facto de as mulheres serem menos propensas a trair do que os homens ou devido à possibilidade de a utilização de maquilhagem poder dificultar a associação entre as caraterísticas faciais e os comportamentos.

Além disso, as mulheres são menos propensas a relatarem situações de traição ou sedução de um outro parceiro, o que também altera os resultados.

Os autores referem que são necessários mais estudos com mais pessoas que possam ser fotografas e avaliadas, incluindo até mais velhas.

ASSINE AQUI A VISÃO E RECEBA UM SACO DE OFERTA