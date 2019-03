Porque se deve beber um copo de água todas as manhãs

Em primeiro lugar, a água ajuda a ativar o cérebro logo de manhã, já que é necessária para a produção de neurotransmissores e hormonas, ajudando as células cerebrais a receberem mais sangue oxigenado. Dessa forma, o cérebro fica "mais atento".

Além disso, depois de várias horas de sono, o corpo fica desidratado. Há estudos que sugerem que a desidratação pode prejudicar a memória de curto e longo prazo, assim como a capacidade de concentração.

Beber água também ajuda a acelerar o metabolismo, principalmente se for bem fria, já que o organismo vai queimar energia para a tentar colocar a uma temperatura normal. De acordo com os especialistas, a ingestão de água consegue acelerar o metabolismo até mais 25%. Como aumenta a saciedade, também ajuda na perda de peso.

Ingerir água logo de manhã é bom para o funcionamento dos intestinos (combate a obstipação) e ajuda a eliminar ainda mais toxinas e resíduos do que quando é ingerida noutras ocasiões, facilitando a dissolução e absorção de nutrientes ao longo do dia e até a digestão. Isto porque o consumo de água promove a produção de enzimas que vão atuar nas reações químicas que ocorrem no organismo.

Em relação ao funcionamento dos rins e da bexiga, os especialistas dizem que beber água de manhã ajuda a prevenir cálculos renais e infeções provocadas por toxinas. Os ácidos que formam as pedras nos rins também são mais facilmente diluídos e eliminados.

Ingerir água logo após acordar também fortalece o sistema imunitário, ajudando o organismo a proteger-se de várias doenças.

Parece só haver boas razões para se beber um copo (ou dois) de água logo que se acorde. A nutricionista Ana Bravo aponta, contudo, para a necessidade de se ingerir água durante todo o dia, referindo não haver evidências científicas de que a sua ingestão depois de acordar tem especial benefício para a saúde.

"A hidratação é fundamental mas ao longo de todo o dia, com água ou infusões de preferência frescas, de acordo com a tolerância de cada um", explica a especialista à VISÃO, que ressalva, no entanto, que beber água às refeições é desaconselhado, já que pode "perturbar a digestão e aumentar a dilatação do estômago".

ASSINE AQUI A VISÃO E RECEBA UM SACO DE OFERTA