Cientistas defendem que "dormir como uma pedra" potencia "limpeza" do cérebro

Um grupo de investigadores da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos anestesiou roedores com drogas que replicam o sono profundo, tendo verificado sinais de atividade cerebral que parecem corresponder ao "sistema de limpeza" usado pelo cérebro.

O estudo, divulgado na publicação científica Science Advances, reforça, de acordo com os seus autores, a importância do sono profundo na função de limpeza e desintoxicação do cérebro, que implica um abrandamento da atividade cerebral e cardiopulmonar.

A equipa científica anestesiou os ratinhos com seis drogas e monitorizou a sua atividade cerebral e cardiovascular e o fluxo do líquido cefalorraquidiano no cérebro - este líquido é apontado em estudos anteriores como o agente de "limpeza'"no cérebro.

Os cientistas observaram que a atividade cerebral dos roedores parece otimizar o "sistema de limpeza" do cérebro quando são anestesiados com duas drogas ('ketamina' e 'xilazina') que melhor mimetizam o abrandamento da atividade cerebral e cardíaca que ocorre quando se dorme profundamente.

Em contrapartida, a atividade de "limpeza" do cérebro parece diminuir quando os ratinhos são anestesiados com drogas que não induzem o abrandamento da atividade cerebral.