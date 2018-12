Beber ou comer coisas muito frias piora uma dor de garganta?

Quando se tem uma dor de garganta, é comum evitar-se alimentos demasiado frios como gelados ou bebidas com gelo, por se pensar que pioram as dores e a inflamação. Existe, aliás, muito vulgarmente, a ideia de que ingerir este tipo de alimentos é prejudicial mesmo sem dor ou qualquer inflamação.

Contudo, há também quem pense, pelo contrário, que estes alimentos podem ajudar a tratar a garganta inflamada mais rapidamente.

Apesar de a relação dos alimentos e bebidas frias com as inflamações na garganta ainda não estar provada cientificamente, existem pessoas mais suscetíveis ao efeito do frio ao nível da garganta, explica Cristina Caroça, Otorrinolaringologista no Hospital CUF Infante Santo, em Lisboa,

Isto não significa que seja desaconselhado: na verdade, diz a especialista, após intervenções cirúrgicas da área da otorrinolaringologia recomenda-se, com frequência, a adoção de uma dieta fria, "pelo facto de desencadear uma diminuição da vascularização e “anestesiar” localmente".

A especialista diz que o gelo pode, até, ajudar a reduzir a inflamação mais rapidamente, na medida em que baixa a temperatura corporal e ajuda a diminuir a sensibilidade à dor.

E, apesar de não existir um alimento que deva ser ingerido especificamente para tratar a dor de garganta, a sugestão de Cristina Caroça é que se opte por uma alimentação saudável que inclua frutas e legumes. Já alimentos que levem a uma maior produção de ácido no estômago e a um maior refluxo, como o café, o chá preto e o chocolate, por exemplo, devem ser evitados.

Nem muito frio nem muito quente

O ideal é não ingerir alimentos com amplitudes térmicas muito diferentes, já que isso irá fazer com que haja espasmo muscular, diminuição do calibre dos vasos sanguíneos e um maior desgaste energético para estabilizar a temperatura corporal. "Qualquer variação na temperatura do pode aumentar o stress celular e muscular", explica Cristina Caroça.

Para aliviar a dor, o mel, o chá de limão e o gengibre (em chá, preferencialmente) são algumas das opções, já que ajudam a diminuir a irritação na garganta.Também o alho tem propriedades anti-inflamatórias e a cenoura, que contém vitamina C, podem ser úteis.

Frutas como os mirtilo e os frutos vermelhos (as amoras, por exemplo), são ricos em antioxidantes e são uma proteção contra gripes e outro tipo de infeções.