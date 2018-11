Saiba por que razões deve consumir canela com frequência

A canela é conhecida pelas suas propriedades benéficas para o sistema gastrointestinal, por ajudar a combater problemas como flatulência, diarreia e aparecimento de parasitas, devido ao seu efeito antibacteriano. As partes desta especiaria utilizadas são a sua casca e o seu óleo essencial.

Também tem propriedades anti-inflamatórias e ajuda no tratamento de gripes, constipações e febres, aliviando, também, alguns sintomas de asma. Mas há mais motivos que o devem levar a consumir canela com regularidade.

Vários estudos, feitos ao longo do tempo, têm demonstrado os benefícios desta especiaria. Em 2010, por exemplo, uma investigação realizada pelo Center for Applied Health Sciences, em Ohio, EUA, deu conta de que uma solução de canela e água contém antioxidantes capazes de reduzir até 23% as hipóteses de desenvolver obesidade ou diabetes.

Já em 2014, um outro estudo conduzido por investigadores do Rush University Medical Center, em Chicago, EUA, descobriu que a canela pode ajudar a atrasar o desenvolvimento da doença de Parkinson, ao bloquear a perda de proteínas que ajudam a proteger as células e os neurónios, melhorando as funções motoras.

Em 2017, um estudo apresentado numa conferência da Associação Americana do Coração (American Heart Association) deu conta que a canela ajuda a reverter os efeitos de uma dieta rica em gordura. A investigação foi feita através de uma experiência com 12 ratos, os quais foram alimentados com suplementos de canela.

Os cientistas encontraram mais moléculas antioxidantes e anti-inflamatórias que protegem o corpo de danos causados pelo stress, mas também foram observadas perdas de peso e diminuição da gordura na barriga, apesar de estarem a consumir uma dieta rica em gordura.

O mesmo estudo refere, ainda, que a canela diminui a temperatura do estômago, ajudando na digestão, e ajuda na diminuição dos níveis de açúcar no sangue.

Esta especiaria traz, ainda, outros benefícios para a saúde. Estes são os principais:

- Ajuda a combater o colesterol, devido à presença de antioxidantes

- Controla o apetite, já que é rica em fibras

- É afrodisíaca: melhora a circulação sanguínea e aumenta a sensibilidade e o prazer

- Diminui a fadiga e melhora o humor

- É antisséptica

- Ajuda no tratamento de distúrbios digestivos, como distensões abdominais, flatulência e diarreias

- Tem propriedades antifúngicas, indicada para o tratamento de candidíases

- Protege as vias respiratórias, já que é um expectorante natural