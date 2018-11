O sumo de aipo está na moda e faz bem, mas não resolve tudo

O sumo de aipo tem estado na moda devido às suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, ajudando a desintoxicar o organismo, a proteger os ossos - o aipo é uma fonte de vitamina K - e a diminuir, alegadamente, a probabilidade de se desenvolver vários problemas de saúde, incluindo, até, cancro.

Esta planta contém outros compostos essenciais, como as vitaminas A, que ajuda a manter a pele saudável, a C, a niacina e a riboflavina, indispensáveis ao bom funcionamento do metabolismo.

O aipo selvagem é conhecido, também, pelo seu poder calmante e tem sido utilizado em medicamentos para reduzir a pressão sanguínea e aliviar a indigestão, assim como para ajudar a reduzir a celulite, uma vez que é diurético.

Várias celebridades portuguesas e internacionais, assim como muitas páginas de nutrição, defendem, nas redes sociais e outros sites, o seu consumo . A atriz e blogger Vanessa Martins fala dos "benefícios incríveis" do aipo nos sumos e aconselha as pessoas a mascarar o seu sabor forte com "ervas aromáticas como coentros, salsa ou até mesmo manjericão".

Também a atriz e cantora norte-americana Gwyneth Paltrow publicou um artigo dedicado aos benefícios do sumo de aipo no seu site de lifestyle, com os conselhos de Anthony William, conhecido por Medical Medium, que não é médico, mas sim autor de quatro livros de sucesso, incluindo O Médico Medium, Segredos da Cura de Doenças Crónicas e Misteriosas.

Foi precisamente Anthony William popularizou a tendência do sumo de aipo, defendendo as sua ingestão diariamente e referindo que este líquido tem um poder curativo extraordinário.

Contudo, recentemente, a nutricionista americana Lisa Drayer pôs em causa os benefícios até então incontestáveis do sumo de aipo. "[O aipo contém] alguns flavonóides saudáveis que mostraram desempenhar um papel importante na redução de encefalites e na diminuição do declínio da memória, condição relacionada com a idade", admite à CNN.

A especialista diz que ingerir uma chávena de aipo picado pode fazer bem, já que tem fibras, vitaminas C e K e potássio, além de conter apenas 20 calorias. Contudo, transformar este alimento em sumo pode já não ser tão benéfico.

Isto porque, de acordo com a nutricionista, sempre que um vegetal ou fruta são concentrados, os níveis de açúcar, hidratos de carbono e calorias aumentam. Uma chávena de aipo espremido, por exemplo, já vai conter 42 calorias.

Além disso, transformado em sumo, perdem-se fibras importantes que ajudam a manter a função gastrointestinal. Isto acontece com qualquer fruta ou vegetal que se consome desta forma: os alimentos deixam de conter nutrientes importantes e, consequentemente, perdem as suas propriedades benéficas.

Dessa forma, Lisa Drayer diz que é perigoso afirmar que existe "alguma coisa mágica no aipo que vai ajudar a curar o cancro ou a perder muito rapidamente peso", o que não significa que seja desaconselhado. É importante, pelo contrário, não pensar nele como uma cura milagrosa para qualquer problema e ter-se noção dos benefícios reais do aipo.

A especialista prefere recomendar o consumo do aipo na hora do lanche. "É crocante, quase não tem calorias e vai sentir-se saciado", explica.

Pedro Carvalho, nutricionista e professor na Universidade Católica Portuguesa, no Porto, não percebe a obsessão em torno deste alimento. "Nem o aipo nem qualquer outro alimento cura o que quer que seja", explica à VISÃO. O especialista diz que, no máximo, pode prevenir alguns problemas, mas refere que o aipo não é, especificamente, "rico em alguma vitamina ou mineral específico, nem tem um potencial antioxidante fora do comum".

Por isso, de acordo com o nutricionista, faz mais sentido colocar num sumo frutas como a laranja, o kiwi, frutos vermelhos, manga, papaia e frutos gordos como as nozes e amêndoas, por exemplo, mas também brócolos, couve flor e pimento.

A blogger americana Jordan Younger, que tem também um site de lifestyle e bem-estar, já contestou as afirmações de Lisa Drayer, publicando na sua conta de Instagram uma fotografia com um copo de sumo de aipo na mão.



"Os media adoram falar do que não sabem", escreve. "E isso deixa-me triste porque o sumo de aipo oferece uma cura profunda que será o próximo passo, e algo ao qual devia ter sido dada uma hipótese", continua.

A blogger acrescenta "apenas alguns dos benefícios" de beber sumo de aipo logo de manhã, incluindo as suas propriedades anti-inflamatórias, a sua "infinidade de sais minerais que atuam como um antisséptico para tratar doenças e ajudar o corpo a funcionar bem" e o seu poder desintoxicante ótimo para o funcionamento dos rins e das glândulas suprarrenais.