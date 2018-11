Ouvir músicas de Natal demasiado cedo pode aumentar o stress...e fazer com que se gaste mais dinheiro

Ainda não chegou a época natalícia, mas vários espaços estão já decorados com árvores de natal, bolas vermelhas e renas felizes, e a tocar músicas de natal que toda a gente sabe de cor, uma estratégia de vendas antecipadas quase infalível, mas que pode ser prejudicial para a saúde.

Os especialistas dizem, agora, que o tilintar característico desse tipo de música e mesmo as letras das canções podem ser stressantes e fazer com que as pessoas sintam a pressão de comprar.

Ao Daily Mail, vários psicólogos explicaram que estas músicas se lembram as obrigações do Natal e todo o stress financeiro e emocional de uma época que, embora seja alegre, chega carregada de pressão.

"O que é tóxico nesta altura do ano é que se espera que você leia a mente das pessoas e lhes dê o presente perfeito", diz Peter Christenson professor de retórica e estudos dos media em Portland, nos EUA.

Um inquérito realizado pela Associação Americana de Psicologia em 2006 deu conta de que 61% das pessoas inquiridas sentia-se stressada durante a época de Natal.E este sentimento faz, de acordo com os especialistas, com que se gaste mais dinheiro, muito mais cedo do que o suposto.

Um estudo de 2003 conduzido por investigadores da Universidade de Washington, nos EUA, descobriu que, quando os compradores ouviam músicas natalícias e, ao mesmo tempo, cheiravam aromas de natal, como canela ou óleo de pinho, sentiam-se melhor naquela loja e tinham maior tendência para comprar. Ou seja, o ambiente aconchegante criado nesses espaços leva as pessoas a gastarem mais dinheiro.

O mesmo estudo concluiu que até o tipo de música natalícia pode influenciar a compra, sendo que as que têm um ritmo mais lento faz com que os compradores fiquem mais tempo na loja e, consequentemente, comprem mais.

Em 2017, Linda Blair, piscóloga inglesa, tinha já alertado para os possíveis problemas de se ouvir música de Natal antecipada. À Sky News, a especialista explicou que este tpo de canções pode afetar a saúde mental e despertar sentimentos de stress e agitação devido ao facto de as pessoas se lembrarem de tudo o que têm para fazer até ao Natal.

O stress negativo pode provocar vários sintomas físicos como tensão muscular, dores de cabeça, aumentar a tensão arterial e sensações de dor no peito. Além disso, o aumento de cortisol, conhecida como a hormona do stress, pode fazer com que haja um aumento da quantidade de tecido adiposo no corpo e fazer com que se ganhe mais peso.