Acha que já conhece todos os benefícios da sauna?

Uma nova revisão de estudos relacionados com a sauna, e publicada recentemente pela revista médica Mayo Clinic Proceedings, concluiu que tomar estes banhos de forma regular é, realmente, benéfico para a saúde.

A sua utilidade já é reconhecida em vários campos: além de ser relaxante, a sauna melhora a circulação sanguínea, uma vez que o batimento cardíaco aumenta para que o sangue chegue à superfície da pele com o objetivo de a arrefecer.

Além disso, alivia dores reumáticas e de coluna - o corpo quente não sente com tanta intensidade os danos físicos - e sintomas de constipações e gripes, já que o vapor ajuda a descongestionar as vias respiratórias.

Nesta nova revisão, foram reunidos os resultados de mais de 70 estudos publicados até ao início deste ano e, de uma forma geral, os pesquisadores conlcuem que os banhos de sauna estão ligados a vários benefícios para a saúde, que ultrapassam a sua utilização relacionada apenas com o bem-estar.

Função respiratória

Os investigadores confirmam: os banhos de sauna melhoram a função respiratória e são ainda mais positivos para pessoas com problemas como a sinusite, já que a temperatura e vapor dentro da cabine ajudam a descongestionar as vias respiratórias, diminuindo a sensação de nariz entupido. Além disso, ajudam a evitar gripes, constipações e resfriados. A sauna pode, até, diminuir o risco de pneumonia e estimular a respota imunológica do organismo, de acordo com os pesquisadores.

É importante, contudo, pedir aconselhamento ao seu médico no caso de ter alguma doença crónica das vias respiratórias, já que pode ter reações alérgicas à humidade, por exemplo.

Saúde cardiovascular

Os vários estudos analisados sugerem que, além de melhorar a circulação sanguínea, tomar banhos de sauna ajuda a diminuir a tensão arterial e a reduzir o risco de doenças cardíacas.

Vários autores relacionaram, até, os benefícios da sauna com aqueles que são retirados da realização de exercício físico de intensidade moderada ou alta. Contudo, segundo as conclusões da revisão, vários estudos não tiveram em conta a possibilidade de as pessoas mais saudáveis poderem frequentar com mais regularidade as saunas.

Humor

Tomar um banho de sauna faz com que haja um relaxamento muscular total e pode favorecer a produção de hormonas relacionadas com o bem-estar (as endorfinas, por exemplo), que ajudam a aliviar o stress e a melhorar o humor. O aumento da temperatura corporal dentro das cabines (aquecidas a, pelo menos, 60ºC) também ajuda a diminuir os sintomas de depressão.

Dores

Pessoas com doenças que provocam muitas dores, como artrite reumatóide e fibromialgia, mas também com exaquecas, podem diminuir o seu desconforto com banhos de sauna, de acordo com a revisão. Se esta atividade for intercalada com períodos de arrefecimento, a sauna pode, também, aumentar a resposta natural do corpo aos analgésicos.