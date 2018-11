Para diminuir risco de morrer por doença, o ideal é estar no limite superior do peso saudável

Uma nova investigação realizada por pesquisadores britânicos e publicada na Lancet, e que envolveu dados de mais de 2 milhões de pessoas do Reino Unido, revelou que a esperança de vida em homens e mulheres obesos era 4,2 e 3,5 anos menor relativamente às pessoas incluídas nos valores de Índice de Massa Corporal considerados saudáveis (entre 18,5 a 25).

Já a diferença entre sexos no que diz respeito a pessoas com um peso abaixo do recomendado foi de 4,3 anos nos homens em relação a 4,5 anos nas mulheres.

O IMC é uma medida internacional usada para calcular se uma pessoa está no seu peso ideal e é determinado pela divisão do peso pelo quadrado da sua altura. Os pesquisadores descobriram que, a partir dos 40 anos, as pessoas no limite superior da faixa de IMC considerada saudável tinham um risco menor de morrerem de doença. Já aquelas que se encontravam nos limites superior e inferior do IMC apresentavam um risco muito maior.

A investigação associou o IMC a todas as causas de morte, incluindo cancros, doenças cardiovsaculares e respiratórias, deixando apenas de parte acidentes, como os de viação.

"Para a maioria das causas de morte, descobrimos que havia um nível ideal de IMC, com o risco de morte a aumentar tanto abaixo como acima desse nível", explica explica Krishnan Bhaskaran, autor do estudo, à BBC.

Apesar destes resultados, o investigador alerta para o facto de uma pessoa que esteja dentro dos níveis considerados saudáveis não estar livre de qualquer risco de doença. "Nos IMCs abaixo de 21, observámos mais mortes devido às diferentes causas em consideração, em comparação com os níveis ideais de IMC. Mas esses resultados podem refletir, em parte, o facto de que um baixo peso corporal pode ser um indicador de problemas de saúde subjacentes", afirma Krishnan Bhaskaran.

De acordo com tabela que relaciona os valores de IMC com o peso, uma pessoa com um IMC abaixo dos 16 está na categoria "magreza grave"; valores entre 17 e 18,5 representam "magreza leve"; quem tem um IMC entre 25 e 30 está na categoria "sobrepeso" e um IMC com valores entre 30 e 35 representa Obsesidade Grau I.