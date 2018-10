Um banho quente é tão bom como o exercício físico para combater a depressão

Um banho quente por dia nem sabe o bem que lhe fazia? Neste caso, dois banhos longos de imersão por semana é o que precisa para ficar mais bem-disposto, de acordo com um estudo recente de investigadores da Universidade de Friburgo, na Alemanha.

A equipa analisou um grupo de 45 pessoas diagnosticadas com depressão. Desse grupo, alguns dos participantes tomaram banhos de imersão de 30 minutos durante dois meses (duas vezes por semana) à temperatura de 40ºC e, depois, enrolaram-se em cobertores durante 20 minutos. Os restantes participantes teriam de praticar exercício físico duas vezes por semana, entre 40 e 45 minutos.

A investigação, publicada na revista científica New Scientist, concluiu que tomar banhos quentes durante a tarde está associado a uma melhoria do humor entre pessoas com depressão moderada.

Além disso, o efeito foi maior no grupo que tomou banhos, relativamente ao que foi observado nas pessoas que realizaram exercício (recomendado várias vezes em pacientes com este tipo de problemas): as pessoas que tomaram banhos durante a tarde tiveram seis pontos a menos numa escala comum de depressão utilizada pelos especialistas, enquanto o outro grupo teve uma média de três pontos a menos.

De acordo com o estudo, estes resultados devem-se ao facto de o aumento da temperatura corporal durante a tarde (devido à água quente dos banhos) ajudar a normalizar e reajustar o ritmo circadiano, que fica desestabilizado em pessoas com depressão.

Geralmente, a temperatura coporal é mais alta durante o dia e mais baixa à noite. É, aliás, essa diminuição da temperatura que ajuda a adormecer, já que promove a libertação de melatonina, a hormona que regula os ciclos de sono. Contudo, em pacientes com depressão esse padrão não está tão bem definido, podendo criar alguns desequilíbrios.

Os banhos quentes podem ajudar, por isso, as pessoas a dormirem melhor, o que também pode fazer com que os sintomas de depressão diminuam. Tomar banho antes de dormir pode ser uma boa opção: dilata os vasos sanguíneos e ajuda o corpo a eliminar o excesso de calor.