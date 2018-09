Dieta mediterrânica pode reduzir o risco de AVC mas só nas mulheres

Um estudo recente realizado por pesquisadores da Universidade de East Anglia, em Norwich, na Inglaterra, dá conta de que as mulheres que seguem uma dieta mediterrânica têm menos propensão a ter um AVC no futuro, relativamente asos homens, em que os efeitos desse tipo de alimentação não é tão notório.

Estudos anteriores com foco na dieta mediterrânica, que se baseia na ingestão de alimentos naturais e não processados, legumes, leguminosas e frutas, assim como em saladas temperadas com azeite e vinagre e alguns laticíneos, tinham já mencionado os seus benefícios em várias questões relacionadas com a saúde.

Além de reduzir o risco de se vir a desenvolver uma doença cardíaca, esta dieta já foi associada à diminuição do risco de demência e, recentemente, até à ajuda na proteção contra a poluição do ar.

Nesta nova investigação, publicada na revista científica da Associação Americana do Coração (American Heart Association) e que envolveu mais de 20 mil participantes, os pesquisadores concluíram que as mulheres que têm 40 anos ou mais podem reduzir o risco de um avc em mais de um quinto, caso sigam uma dieta mediterrânica. Mas o mesmo já não acontece com os homens que fazem o mesmo tipo de alimentação.

Apesar de este tipo de dieta poder ter pequenas variações de país para país, alimentos como as frutas, os legumes, os cereais e a carne e o peixe mantêm-se sempre. A ingestão de gorduras saudáveis, como o azeite de oliva, nozes e sementes e peixes oleosos, também é uma peça-chave neste tipo de alimentação.

É a combinação de todos os alimentos associados a esta dieta que pode fazer com que as mulheres reduzam o risco de virem a ter um AVC mais tarde, e não se deve ingerir apenas certos alimentos da dieta, como explica Ailsa Welch, uma das autoras do estudo.