Médicos alertam para o risco de uma infeção que provoca cegueira e que aumenta com o uso lentes de contacto

Os médicos estão a aconselhar as pessoas que utilizam lentes de contacto a terem cuidado redobrado com a sua aplicação, depois do aumento preocupante de uma infeção rara que pode provocar cegueira.

Esta infeção, denominada ceratite por Acanthamoeba, acontece quando a córnea, a camada mais externa do olho, fica inflamada, e quem usa lentes de contacto fica mais exposto a esse risco. Nadar em piscinas ou lagos ou coçar os olhos sem as mãos lavadas também tem mais probabilidade de vir a ter esta infeção, assim como usar banheiras de hidromassagem e tomar banho com as lentes colocadas.

Esta infeção provoca problemas como sensibilidade à luz, dor, lacrimejamento e irritação da córnea. Dentro das consequências mais graves está a cegueira: os doentes mais afetados ficam com menos 25% da visão ou completamente cegos depois de terem esta doença.

Um novo estudo, publicado pela revista científica British Journal of Ophthalmology, revelou que o número de casos observados num hospital de Londres, o Moorfields Eye Hospital, tem aumentado com o passar anos anos: entre 2000 e 2003, foram registados nesse hospital entre oito a dez casos; mas, de 2011 a 2016, o número aumentou para entre 35 e 65 por ano.

Um estudo de 2002 estimou que a prevalência desta infeção na zona sudeste de Inglaterra era de 2,5 casos por 100 mil utilizadores de lentes de contacto mas, de acordo com esta nova investigação, a prevalência é, neste momento, duas a três vezes maior.

"Este aumento do número de casos destaca a necessidade de as pessoas que utilizam lentes de contacto estarem conscientes dos riscos que correm", afirma John Dart, médico no hospital londrino e autor principal do estudo.

É, dessa forma, imprescindível que as pessoas tenham hábitos de higiene corretos, não utilizem as lentes mais tempo do que o recomendado e não tomem tomem banho ou nadem com elas colocadas, já que o protozoário é encontrado principalmente em água doce.