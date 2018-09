Comer três barras de chocolate por mês ajuda a combater insuficiência cardíaca

Um estudo recente, apresentado no congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia, em Munique, na Alemanha, dá conta de que comer chocolate de forma moderada -três barras por mês - reduz em grande escala o risco de se vir a sofrer de insuficiência cardíaca.

De forma a perceberem como é que o consumo de chocolate afeta a saúde do coração, os investigadores analisaram cinco estudos diferentes que envolveram mais de meio milhão de adultos, uns que ingeriam chocolate e outros que não comiam nenhuma quantidade.

Os resultados mostraram que consumir até três barras de chocolate por mês pode reduzir em 23% o risco de insuficiência cardíaca, em relação aos que não ingeriam chocolate.

De acordo com Chayakrit Krittanawong, autor principal do estudo, diz que os flavonoides - nutrientes facilmente encontrados em diversos alimentos de origem vegetal - presentes no chocolate são benéficos para a saúde, já que estão associados à redução das inflamações e ao aumento do colesterol bom.

Segundo o investigador, o consumo de flavonoides também pode ajudar a aumentar os níveis de óxido nítrico no corpo, aumentando o fluxo sanguíneo e, consequentemente, melhorando a circulação.

"Diria que o consumo moderado de chocolate amargo é bom para a saúde", afirma o pesquisador. Mas é importante ficar mesmo por estas quantidades, já que a pesquisa mostrou, também, que comer chocolate em excesso pode levar a um aumento de 17% do risco de insuficiência cardíaca.

Os investigadores dizem que são necessárias, no futuro, mais pesquisas para perceber melhor a relação entre a ingestão de chocolate e a saúde do coração e todos os benefícios e contrapartidas que o seu consumo pode ter.