Alerta: Tatuagens de henna negra são perigosas para a saúde

As tatuagens de henna negra, que têm conquistado popularidade nos últimos anos, apresentam riscos para a saúde, avisou o Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento – Infarmed. Segundo o organismo, estas “tatuagens temporárias são pinturas aplicadas na pele que desaparecem passadas algumas semanas” – ao contrário das outras tatuagens permanentes, em que as tintas são injetadas debaixo da pele. O problema, garante o Infarmed, é que, para conseguir que estas tatuagens de henna durem mais tempo e fiquem mais escuras, “são adicionadas grandes concentrações de corantes naturais (como o índigo) ou sintéticos (como a parafenilenodiamina – PPD)”.

“A PPD é um aditivo ilegal da pasta de henna que permite alcançar um efeito mais rápido e uma cor negra mais intensa da tatuagem temporária”, refere aquela entidade, explicando que pode causar reações alérgicas – eczema de contacto – ora limitadas à zona da tatuagem ora por todo o corpo. Estas situações “podem ser graves e muitas vezes requerem uma intervenção médica urgente ou, mesmo, a hospitalização”.