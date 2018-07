Pode não parecer, mas os homens recuperam mais rapidamente de uma gripe do que as mulheres

Análises anteriores afirmavam que os homens tinham um sistema imunitário mais frágil do que as mulheres, daí sofrerem muito mais quando tinham uma gripe. Mas a verdade é que eles podem recuperar da doença muito mais rapidamente do que elas, segundo um estudo realizado por investigadores da escola de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, EUA, e a razão é científica.



O objetivo da investigação foi perceber os vários efeitos que a gripe tem em homens e mulheres. Para isso, a equipa infetou ratos vivos e células extraídas de homens com uma dose não letal de H1N1, uma estirpe da Gripe A e percebeu que, depois de infetados por essa estirpe, os ratos machos e as células humanas produziam mais anfiregulina, uma proteína promotora do crescimento e que ajuda a reparar os tecidos.



O aumento da produção desta proteína nos ratos machos e nas células humanas do sexo masculino pode ser o motivo da recuperação mais rápida dos homens, acreditam os cientistas, já que os animais que produziram menos anfiregulina apresentaram tempos de recuperação semelhantes aos das fêmeas.



A autora principal do estudo, Sabra Klein diz que a descoberta aqui é que "as fêmeas têm uma reparação dos tecidos mais lenta durante a recuperação de uma gripe, devido à produção relativamente baixa de anfiregulina".



O estudo, publicado na revista científica Biology of Sex Differences, também concluiu que a testosterona desempenhou um papel positivo na proteção dos ratos machos contra sintomas graves de gripe.



O próximo - e importante - passo é tentar perceber porque é que os homens produzem mais desta proteína do que as mulheres, mas esta descoberta pode ser uma motivação para o desenvolvimento de futuros tratamentos contra a gripe que aumentem a produção de anfiregulina e beneficiem as mulheres.