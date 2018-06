Forma mais comum de cancro da mama não diminui com quimioterapia

Os resultados esperam poupar cerca de 70 mil doentes que todos os anos nos Estados Unidos e em outros locais passam por esta provação e fazem despesas com estes medicamentos.

O estudo envolveu cancros no estadio inicial, antes de se espalhar pelos gânglios linfáticos, alimentado por hormonas e que não é alvo do medicamento Herceptin.

Testes genéticos mostram que a maioria das mulheres não necessitam de tratamento, além da cirurgia e dos bloqueadores hormonais e que a quimio não melhora a sobrevida.

Os resultados do estudo são discutidos este domingo numa conferência sobre cancro em Chicago e são publicados na revista científica New England Journal of Medicine.