Em que consiste a dieta nórdica e porque é uma boa opção

Há mais uma opção de dieta saudável a anotar: a dieta nórdica. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é mesmo uma maneira de evitar doenças. Os nutricionistas dizem que tem muita fibra. Mas afinal, em que tipos de alimentos consiste e por que razão faz tão bem?

É uma dieta diferente da Mediterrânica, no sentido em que não é rica em azeite, mas sim nos óleo de canola e de colza, ricos em gorduras monoinsaturadas que ajudam a ter um coração saudável.

Com muitos dos pratos tradicionais do norte da Europa, a dieta nórdica promove a gastronomia local e é essencialmente constituída por peixe, carne de caça, aves domésticas, cereais integrais, legumes, vegetais de raiz e bagas. Também conhecida por ser "amiga do ambiente" é uma dieta que não tem qualquer tipo de alimento processado e que defende a comida caseira com proteínas magras, hidratos de carbono complexos e gorduras saudáveis.

Para além dos nutrientes que os ingredientes desta dieta nos fornecem, a OMS explica ainda que por ter baixos níveis de açúcar e sal, diminui o risco de cancro, diabetes e doenças cardiovasculares. Pode ainda ajudar a perder peso.

Os historiadores também têm algo a dizer sobre ela: a sua origem são os vikings. As comidas típicas deste tipo de alimentação têm, normalmente, origem na Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia.