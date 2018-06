Bicarbonato de sódio pode ajudar tratamentos para o cancro

À medida que os tumores crescem, cortam o fornecimento de sangue às células no seu interior, que assim ficam "escondidas". O que um novo estudo do Ludwig Institute for Cancer, em Nova Iorque, descobriu foi que ingerir bicarbonato de sódio dissolvido em água torna essas células mais ativas e, logo, mais facilmente atingíveis pelos tratamentos.

Os investigadores analisaram tumores da mama e do cólon em ratos e concluíram que beber água com bicarbonato de sódio impulsionou a atividade celular dos tumores, tornando-os, em teoria, mais suscetíveis aos medicamentos usados contra o cancro.

Quando as células ficam sem oxigénio, o seu nível de pH cai e tornam-se ácidas. Em apóxia, tornam-se inativas. Como explica Chi Van Dang, autor do estudo, "quando estão sob stress, as células não querem produzir proteínas ou outras biomoléculas. Querem abrandar e só acordam quando as coisas voltam ao normal".

Se estas células inativas forem cancerígenas e não forem atingidas pelos tratamentos - que visam as células ativas - podem reativar-se mais tarde, depois de o tumor original ter sido removido.

É aqui que entra a capacidade de neutralizar ácidos que faz do bicarbonato de sódio um produto tão popular: ao reduzir a acidez do tumor, permite ativar as células que poderiam vir a ser responsáveis por uma recidiva e que, normalmente, não são atingidas pela quimioterapia.

"A previsão é de que ao reacordar estas células, o tumor se torne muito mais sensível à terapia", espera Dang.

Publicada na revista Cell, a investigação permitiu ainda concluir que a ativação das células T, essencial na maioria dos tratamentos de imunoterapia - que põe o próprio sistema imunitário do doente a atacar o tumor - também é afetada pela acidez, pelo que o bicarbonato também pode ser uma ajuda preciosa neste caso.